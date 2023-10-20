تصاعد “الانزلاق”: هل يبقى لبنان جبهة مواكبة؟

على مستوى “الحماوة” الميدانية التي تصاعدت على نحو واسع بعد ظهر امس على جبهة الجنوب التي تشهد يوما بعد يوم ارتفاعا مطردا في منسوب الاتجاه نحو “جبهة مواكبة” ودائمة لجبهة حرب غزة، ارتفع منسوب المؤشرات المثيرة للقلق حيال انزلاق #لبنان نحو الحرب. فعشية مرور أسبوعين على عملية “طوفان الأقصى” بدا لبنان الرسمي غارقا في جهود محتدمة تترجمها ديبلوماسية حارة ومتواصلة من اجل تجنب ما يخشاه الجميع من تحوله الى ساحة الحرب الثانية المدمرة وهو ما يترجمه ازدياد حركة الوزراء والموفدين الغربيين خصوصا الى لبنان في الأيام الأخيرة، كما ترجمه الاتصال اللافت الذي تلقاه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وتناوله الأوضاع في لبنان والمنطقة.

اما المؤشر الأكثر انعكاسا لتعمق الاخطار المحتملة على لبنان في ظل تعاقب دعوات الدول الى رعاياها لتجنب التوجه الى لبنان، فتمثل في الاجراء الاحترازي التي اتخذته شركة طيران الشرق الأوسط التي اعلن رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت تلقي الشركة إشارة الغاء التأمين يسري مفعولها يوم الأحد موضحا ان “شركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80%”. ولكنه استدرك أنه “لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك”. وأصدرت الشركة مساء اول جدول لتخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها بدءا من فجر الاحد مع الغاء عدد من الرحلات المقررة اليوم. وستنقل الشركة عشر طائرات من اسطولها الى قبرص فيما ستبقي في بيروت سبع طائرات.









وسط معالم تصاعد القلق توالت زيارات الموفدين الغربيين وكان اخرهم امس

وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك في زيارة سريعة تركزت على الاوضاع الميدانية في غزة والتشديد على ابعاد لبنان عن الانخراط في الحرب. وخلال زيارتها للسرايا اكد لها رئيس الحكومة” أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب”، داعيا الى “ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان ووقف اطلاق النار في غرة”. بدورها نبهت الوزيرة الالمانية “الى ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وابقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع”. كما زارت بيربوك وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي قال أنه “جرى الاتفاق اثناء الاجتماع أن حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة ونعوّل على تأثير المانيا في أوروبا والعالم وما خبرته من ويلات الحرب لوقف فوري لاطلاق النار والسماح لقوافل الاغاثة بدخول القطاع”. وزارت أيضا قائد الجيش العماد جوزف عون .

والتقى ميقاتي السفير المصري ياسر علوي الذي وضعه في أجواء القمة التي تستضيفها مصر اليوم بعنوان: “#قمة القاهرة للسلام”.

وفي سياق التحرك الديبلوماسي “الوقائي” التي تواصله وزارة الخارجية التقى الوزير بو حبيب امس عددا من السفراء وأوضح انه عبر لهم “عن قلق لبنان العميق ازاء إستمرار العدوان على غزة لليوم الرابع عشر، وطلبت تدخل دولهم من خلال الضغط على #إسرائيل لوقف التصعيد”.واكد ان “تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية”. وقال “اذا أصيب الشرق الاوسط بالبرد ستتنتقل العدوى الى أوروبا”.

ووسط تراجع كبير للحركة السياسية الداخلية المتصلة بكل الازمات وتمركز الخطاب السياسي على تطورات غزة وتداعياتها على لبنان، أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط عن “قلقه من احتمال أن لا يستطيع لبنان الهرب من احتمال توسع دائرة الحرب”، مشيراً إلى أنه ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أوعزا لبدء الاستعدادات اللوجستية اللازمة لاستقبال النازحين من المناطق التي قد يستهدفها العدوان الاسرائيلي اذا حصل”، مؤكدا أن “مناطق الجبل ستكون مفتوحة للجميع سواء كانوا شيعة أم سنّة أم مسيحيين”. وقال في حديث أجرته معه مجلة “بوليتيكو” : “نحن بمفردنا” معتبرا ان “اللبنانيين تحوّلوا إلى مجرد متفرجين على كارثة يمكن أن تجتاحهم”. وحول ما يقوم به من مساعٍ، قال جنبلاط: “اجتمعت مع الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه برّي لنحاول ضبط الوضع، ولكن ماذا يُمكننا أن نفعل؟ هل هناك شخص يمكننا التحدّث معه من الأميركيين أو الفرنسيين أو أي شخص في الغرب؟ جميعهم يرون الإرهاب في كل مكان ويعتقدون أنها مشكلة إرهابية فيما هي قضية #فلسطين، والفلسطينيون قد تخلى عنهم المجتمع الدولي”. وحول ما يتوقع حصوله إذا قامت إسرائيل بغزو غزّة، رد جنبلاط: “حينها سيُقرّر #حزب الله وإيران ما يجب فعله”.

على الجبهة

على الصعيد الميداني تميز يوم امس باتساع دائرة القصف المدفعي الإسرائيلي الثقيل الذي اشتد خلال ساعات المساء والليل وشمل الكثير من المناطق الحدودية الجنوبية بدءا من القليعة وبرج الملوك وصولا الى بيت ليف وهي ليست بلدات متاخمة للخط الحدودي. ودارت اشتباكات في خراج بلدتي الرميش ويارون اثر استهداف “حزب الله” لموقع هرمون الاسرائيلي.

وأصدر “حزب الله” سلسلة بيانات أشار فيها الى استهدافه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة ومن ثم موقع العاصي وموقع ‏هرمون وموقعي بركة ريشا وراميا . وعلى الاثر، أطلق الجيش الاسرائيلي من موقعه في بركة ريشا عددا من القذائف الثقيلة بعد تعرضه لهجوم صاروخي من قبل المقاومة ا باتجاه بلدة البستان المحاذية للموقع. واعلن الجيش الاسرائيلي عن تعرض عدد من مواقعه على الحدود مع لبنان في مختلف القطاعات لهجمات صاروخية مباشرة وقصف مدفعي. وعصرا اعلن الحزب انه هاجم تجمعا ‏للجنود الاسرائيليين في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

واعلن الحزب استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ وايقاع إصابات اكيدة فيها بين قتيل وجريح “ردا على استهداف الصحافيين والمدنيين قرب موقع العباد الخميس الذي أدى الى استشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي”.

من جهته، إستهدف الجيش الإسرائيلي، محيط السياج الشائك في ‫وادي هونين مقابل‬ بلدة حولا، واستخدم القذائف الفوسفورية في القصف على خراج بلدتي حولا وميس الجبل. ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات “اليونيفيل” في الناقورة. وكان اطلق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع المنارة التابع لإسرائيل.‬‬

وجرى إطلاق صواريخ من سهل مرجعيون رد عليها الجيش الاسرائيلي بقذائف عدة على سهل الخيام مقابل المطلة .

وأشارت وسائل إعلام اسرائيلية الى انه حتى امس تم إخلاء 27 ألف مستوطن من 28 مستوطنة عند الحدود مع لبنان بالإضافة الى بدء إخلاء 23 ألف مستوطن من كريات الشمونة.

واعلن الجيش الإسرائيلي مقتل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة مارغليوت تسلل من لبنان . وأشار الى انه كان تم تحييد المشتبه به خلال إطلاق النار من قبل قوات الأمن، ويبدو أن هذا هو المتسلل الذي أطلق النار عند الظهر على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المستوطنة . واكد لاحقا إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة جراء اطلاق النار من المتسلل.

وبدا لافتا ما اعلنه #الجيش اللبناني انه “في اطار عمليات المسح والتفتيش لمنطقة سهل القليلة التي اطلقت منها صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عثرت وحدة من الجيش على 25 منصة اطلاق صواريخ نوع غراد في المنطقة المذكورة واحدة منها تحمل صاروخا معدا للاطلاق عملت الوحدات المختصة على تفكيكيه”.

النهار