“القسام” تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة لجهود قطرية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان اليوم الجمعة، إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها، “لدواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في بيان، “استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس جو) بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وقالت حماس إنها تعمل مع “جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف المدنيين في حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة”.

وأعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن المحتجزتين وصلتا إلى إسرائيل.

وأشار المكتب إلى أن المرأتين المفرج عنهما هما جوديث تاي رعنان ونتالي شوشانا رعنان، موضحا أنهما أخذتا من كيبوتس ناحل عوز خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وتم نقلهما إلى غزة.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساهمت في الإفراج عن الأمريكيتين “بنقلهما من غزة إلى إسرائيل”.

وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولجاريك إيجر في بيان “تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا. ونحن على استعداد لزيارة الرهائن المتبقين وتسهيل أي عمليات إفراج في المستقبل”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين من غزة جاء بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة مع كل الأطراف.

وأضاف الأنصاري أن قطر تأمل أن يؤدي الحوار إلى الإفراج عن جميع المحتجزين المدنيين من كل الجنسيات.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “سعادته الغامرة” بعد الإفراج حماس عن المرأتين.

وقال في بيان “اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أمريكيتين احتجزتهما حماس رهينتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف أنهما “عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما”.

وشكر بايدن قطر التي تستضيف مكتبا سياسيا لحماس، والتي توسطت في السابق بين الحركة وإسرائيل، والحكومة الإسرائيلية “على شراكتهما في هذا العمل”.

وتعهد بايدن مواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم، والذين تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.

وقال بايدن “لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى الوطن. كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين المحتجزين رهائن حول العالم”.

