استطلاع رأي لـ”سي بي إس”: 52% من الأمريكيين يرفضون دعم إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة

كشفت نتائج استطلاع في الولايات المتحدة أجرته شبكة “سي بي إس” الإخبارية، أن 52% من الأمريكيين يعارضون إرسال حكومة بلادهم السلاح إلى إسرائيل، من أجل دعم تل أبيب في حربها على غزة.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين 16 و19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن 57% من المشاركين يدعمون إرسال مساعدات إلى غزة. كما أعرب 56% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.









فيما عبّر 85% من المشاركين عن قلقهم إزاء خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، في حين أعرب 79% عن قلقهم بخصوص احتمال إجراء الولايات المتحدة أنشطة إرهابية.

بينما عارض 52% من الأمريكيين إرسال واشنطن أسلحة ومعدات إلى إسرائيل، بينما قال 24% إن بايدن يقدم أسلحة كثيرة إلى إسرائيل.

وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا من مخزون الطوارئ الأمريكي، بحسب ما نقله موقع “أكسيوس” الأمريكي، الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

المسؤولون أوضحوا أن “البنتاغون يخطط لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا من مخزون الطوارئ الأمريكي قبل عدة أشهر”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن “وزارة الدفاع الإسرائيلية أبلغت الأمريكيين أنها في حاجة ماسة إلى قذائف مدفعية للتحضير للهجوم البري على غزة، وخوفاً من تصعيد محتمل من قبل حزب الله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلّفةً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وحتى صباح الجمعة، وصلت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 4137 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 1524 طفلاً، ونحو 13 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة في غزة.