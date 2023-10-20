“تصل إلى حد التطهير العرقي”.. أردوغان يطالب الاحتلال بوقف هجماته على غزة ويدعو لإنقاذ المنطقة من “فورة الجنون”

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الاحتلال، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى “التطهير العرقي”، وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قال أردوغان أيضاً إن إسرائيل تستفز أطرافاً غير إقليمية بدلاً من التراجع عن أخطائها في غزة، مضيفاً أن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من “فورة الجنون” الذي تدعمه قوى ووسائل إعلام غربية.









وقال أردوغان: “أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور”، مشيراً إلى أنه “من الواضح أنّ قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وقصف المشافي والمدارس والمساجد والكنائس لن يساهما في ضمان الأمن”.

وأضاف أن أنقرة تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى “نقطة اللاعودة”.

ودعا أردوغان جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى أن تدعم بصدقٍ جميع المبادرات الهادفة إلى تأمين وقف إطلاق نار إنساني في غزة بأقرب وقت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 4137 شهيداً، مشيرة إلى تلقيها 1400 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في غزة، منهم 720 طفلاً.

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، قال في بيان، إن الاحتلال ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيداً و669 إصابة بجراح مختلفة.

ولليوم الرابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياءً بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.