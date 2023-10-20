“طيران الشرق الاوسط” تخفض عدد رحلاتها وتعيد جدولتها وتنقل ١٠ طائرات إلى قبرص

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه “بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة ونتيجة تخفيض الغطاء التأميني ضد مخاطر الحرب على الطيران في لبنان، وبما أن شركة طيران الشرق الأوسط تسعى دائما الى إبقاء جسر التواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشركة الى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها إبتداء من فجر يوم الأحد الواقع فيه 22 تشرين الأول 2023.

أما بالنسبة ليوم غد السبت الواقع فيه 21 تشرين الأول فقد تم الإبقاء على جدول الرحلات المعتاد بإستثناء الرحلات التالية التي تم الغاؤها.









وتتجه شركة “طيران الشرق الأوسط” MEA مساء يوم غد إلى نقل 10 طائرات من أسطولها إلى جزيرة قبرص، وذلك بعد أن كانت أخلت 5 طائرات الأسبوع الفائت ونقلتهم الى مطار اسطنبول في تركيا.

الحوت: وكان رئيس مجلس إدارة شركة ​”طيران الشرق الأوسط​” محمد الحوت قد اعلن أننا “تلقينا إشارة الغاء التأمين ويسري مفعولها يوم الأحد وشركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80%”.

وأكد الحوت أنه “لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك”.

وتابع: “سنصدر جدول رحلات ديناميكي لكي نؤمن أغلبية المسافرين للوصول الى وجهاتهم”.