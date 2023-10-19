“حزب الله” و”القسام” يواصلان عملياتهما العسكرية جنوباً… والجيش الإسرائيلي يردّ

بعد وقت قصير من تشييع عناصره الثلاثة الذين سقطوا بالقصف الإسرائيلي بالأمس، باشر “#حزب الله” توجيه صواريخه نحو المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود، قبل أن تُعلن “كتائب القسام- لبنان” مشاركتها اليوم في القصف الصاروخي باتجاه المستوطنات في الجليل الأعلى.

عمليات “حزب الله”



عصر اليوم، استهدف “حزب الله” بالصواريخ الموجّهة عدداً من المواقع الإسرائيلية المتاخمة للحدود الجنوبية، وذلك بحسب بيان صادر عنه.

وقال “حزب الله” في البيان: “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم مواقع جيش ‏الإحتلال التالية: جلّ العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وتمّت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية”.

كما أعلن مهاجمة “موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجّهة وتم إصابته إصابة مباشرة”

وبعد وقت قصير، استهدفت صواريخ الحزب موقع العبّاد قُبالة بلدة حولا الحدودية، التي تعرّضت لقصف إسرائيلي مترافق مع إطلاق نار.

مشاركة “كتائب القسام- لبنان”

تزامناً مع صواريخ الحزب، أفاد مصدر أمني “النهار” بإطلاق عدد من الصواريخ أيضاً من سهل القليلة في صور، قبل أن تتبنّى “كتائب القسام- لبنان” إطلاق الصواريخ.

وقالت: “تعلن (القسام-لبنان) مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركّزة، مكوّنة من 30 صاروخاً، من #جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي الجاثمتَين شمال فلسطين المحتلة”.

وعلى وَقع صليات الصواريخ، طلبت الجبهة الداخلية في #الجيش الإسرائيلي من سكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة زرعيت في الجليل الأعلى.

وردّت المدفعية الإسرائيلية على هذه العمليات المتزامنة بقصف طال محيط بلدات علما الشعب ورامية ومروحين والناقورة الحدودية وجرود اللبونة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتداه إسرائيل.

وأفيد عن دوي صفارات الإنذار مستوطنات في شلومي والبصة وحانيتا في الجليل الغربي.