باسم يوسف يشعل مواقع التواصل

تصدّر الإعلامي المصري باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على الأحداث الفلسطينية، خلال حلوله ضيفاً على المذيع البريطاني بيرس مورغان مؤكداً دعمه ومساندته ضحايا فلسطين.

وبدأ النقاش بسؤال مورغان عن رأيه بعملية «طوفان الأقصى» ليجيب يوسف قائلاً: «في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك. اعتدنا أن يتمّ إنهاء حياة الناس هناك ثم يتمّ تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرّون في العيش… أعلم ذلك جيداً لأنني متزوج واحدة». وأضاف ممازحاً: «أنا نفسي حاولت إنهاء حياتها عدة مرات وفشلت»، ليردّ عليه مورغان قائلاً: «أتفهّم دعابتك الحزينة يا باسم». ليتوجّه إليه الأخير قائلاً: «لا، لا ليست دعابة، فهي حقيقة. لقد حاولتُ التخلّص من زوجتي مرّات عدة، ولكن في كلّ مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامية لها؛ هو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم».









كذلك سخر الإعلامي المصري من مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء، وتقمّص شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقال: «شاهدت مقابلة مع داني أيالون، كان مستشاراً وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وهل تعلم ما قاله؟ قال إنّ الحلّ بالنسبة إلى هؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة، والعيش هناك موقتاً، في مدن مخيّمات… موقتاً حتى نبني غزة مجدّداً، ومن ثَمّ ندعوكم مجدّداً… أحّا عُبط احنا بقى… رأينا هذا الفيلم من قبل».

ومن بين النقاشات «الساخنة» التي دارت في الحلقة التطرّق إلى حركة «حماس»، فقال يوسف: «أنا أدين «حماس»، وهي سبب كلّ الشرّ والمشكلات هناك، ولنا أن نتخيّل العالم من دون «حماس». لكن دعني أذهب معك أبعد من ذلك. في الضفة الغربية لا يوجد سيطرة لـ»حماس»، ومنذ احتلال الضفة الغربية قتل أكثر من 7000 فلسطيني… لا مهرجان موسيقى، لا طيران شراعي، لا حماس!».

واستنكر الإعلامي صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.