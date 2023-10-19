القدس هي مفتاح السلام والحرب – توران قشلاقجي – القدس العربي

استولى الصهاينة على الأراضي الفلسطينية عن طريق القتال، ولن يتركوها بطريقة أخرى. وتهدف الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جعل الدول الإسلامية عاجزة عن خوض أي حرب ضدهما. ولو نجحت محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 لكانت تركيا قد تحولت اليوم إلى دولة صهيونية ذات قناع إسلامي. ولا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة صهيونية ذات قناع مسيحي. تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإسرائيل على خلق «الفوضى» والحروب والصراعات الداخلية والانقلابات والأعمال الإرهابية والأزمات الاقتصادية، لاسيما في الشرق الأوسط. فالحرب والفوضى استراتيجيتان لا غنى عنهما بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، مثلما هو «الثلج» بالنسبة إلى السياحة الشتوية.

كان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بشكل مخالف للقانون الدولي، ودعمها للمجزرة في قطاع غزة، بمثابة إشارة متوهجة، ورسالة لبدء عمليات أو حروب جديدة، وستكون القدس وغزة سبباً لانهيار الولايات المتحدة، وبذرة لصحوة ونهضة وتوحد العالم الإسلامي.

كانت الدولة العثمانية حامية جميع المسلمين في العالم، وعندما انهارت انتهت أجواء السلام والطمأنينة في الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وشمال افريقيا والأناضول.. ويشير الكاتب الإسرائيلي إسرائيل شامير، في مقال له بعنوان «عودي أيتها الدولة العثمانية»، إلى أن هذه المنطقة تحولت بعد الدولة العثمانية إلى حمام دماء، وأن القوى الإمبريالية استخدمت قادة الدول، أدوات للاقتتال في ما بينهم. وبما أن الدولة العثمانية لن تعود مرة أخرى، فيجب على الدول الإسلامية إنشاء قوة عسكرية مشتركة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإسرائيل على خلق «الفوضى» والحروب والصراعات الداخلية والأزمات الاقتصادية، لاسيما في الشرق الأوسط







تقوم استراتيجية الحرب الأمريكية على الإرهاب بشكل أساسي، فوكالة المخابرات المركزية (CIA) تتحكم بخيوط جميع التنظيمات الإرهابية حول العالم. كانت الشيوعية هي عدو حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السابق، أمّا اليوم فإن العدو أصبح الإسلام والمسلمون. واليهود هم مجرد مرتزقة لدى الولايات المتحدة. إنهم يبثون الفتنة والفساد نيابة عن الأمريكيين، حتى لا يلتئم شمل الشعوب وتجتمع كلمتهم في الشرق الأوسط. في المحصلة، يمكن القول إن الحروب في العالم لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القضاء على الصهيونية، لأن إسرائيل نشأت بالحرب وتحافظ على وجودها بالحرب أيضا. وفي اللحظة التي يحل فيها السلام حول الشرق الأوسط، ستكون إسرائيل قد انهارت أيضا، وبذلك سيتخلص اليهود أيضا من براثن الإمبريالية والصهيونية. إن السياسة الرئيسية للولايات المتحدة هي تقسيم دول الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا، لضمان أمن إسرائيل. وهدف إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، هو أساس كل الحروب التي تشهدها منطقة الشرق المتوسط. إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش في سلام، فيتعين عليها أن تتجنب السياسات التي تضع المنطقة برمتها داخل حلقة من النار. ولكن نعلم جميعا أن إسرائيل الخاضعة للسيطرة الصهيونية، هي أكبر قوى الشر التي تقوض أجواء السلام والطمأنينة في العالم والمنطقة.