المئات من المتظاهرين يقتحمون الكونغرس للمطالبة بوقف “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وأمريكا” في غزة

قالت شرطة “الكابيتول هيل” إن مجموعة كبيرة من المتظاهرين دخلوا مبنى “كانون هاوس” في “الكابيتول هيل/ الكونغرس” يوم الأربعاء للمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى اعتقال عدة أشخاص.

وقالت شرطة الكابيتول الأمريكية في منشور على موقع X ، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن ثلاثة من المتظاهرين اتُهموا لاحقًا بـ “الاعتداء على ضابط شرطة أثناء الرد” .









متظاهرون: بايدن يمنح الأسلحة لقتل الفلسطينيين

وأكدت شرطة الكابيتول في منشور في وقت سابق من اليوم أن “المظاهرات غير مسموح بها داخل الكونغرس” ، وقالت :” “لقد حذرنا المتظاهرين من التوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم”.

وبدأ الاحتجاج، الذي نظمته منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) ومنظمة (IfNotNow ) عند الظهر أمام مبنى الكابيتول، وفقاً لموقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وحث المتظاهرون الكونغرس على اتخاذ إجراءات تجاه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ودافعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حد كبير عن الضربات الجوية الإسرائيلية الهمجية على غزة، لكن التقدميين في الكونغرس زادوا الضغط على الرئيس بايدن لحث إسرائيل على ضبط النفس مع تصاعد عدد الشهداء في قطاع غزة.

وكتب المتظاهرون على موقع “إكس” أن ” جذور العنف هو القمع، ونحن هنا لنقول لا”.

وأضافوا “لدينا القدرة على وقف الفظائع المستمرة ضد الفلسطينيين، نحن نرفض الوقوف على أهبة الاستعداد بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.

وهتف المتظاهرون داخل “قاعة المدفع”: “وقف إطلاق النار الآن”، وهم يحملون لافتات تحمل نفس الرسالة.

وبحسب ما ورد، لم تؤكد شرطة الكابيتول عدد الاعتقالات ، لكنها نشرت على إكس أن عمليات إغلاق الطرق والاعتقالات مستمرة.

وخارج مبنى الكابيتول، تجمع حشد كبير “لدعم أولئك الذين يتم اعتقالهم من الداخل”، بحسب تقرير “ذا هيل، ولم يتم تحديد العدد الإجمالي للمتظاهرين، لكن منظمة JVP نشرت على موقع X أن هناك 10000 متظاهر خارج مبنى الكابيتول و500 آخرين “في الداخل للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية والأمريكية في غزة”.

وتحدثت النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) وكوري بوش (ديموقراطية من ولاية ميسوري) أمام الحشد.

ودعت طليب وبوش بايدن إلى العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، إلى حشد المتظاهرين قبل دخولهم مبنى الكابيتول.

وقالت طليب :”أتمنى أن يرى كل الشعب الفلسطيني ذلك. أتمنى أن يروا أنه ليس كل أمريكا تريدهم أن يموتوا”.

وأضافت طليب، وهي من أصل فلسطيني ” .. لديهم الحق في الحياة”.

ونشرت النائبة أيانا بريسلي (ديمقراطية من ماساشوستس) تعليقات على الإنترنت دعمًا للمتظاهرين. وقالت على “إكس” “التضامن مع أولئك الذين يحتشدون ويطالبون بوقف إطلاق النار الآن لإنقاذ الأرواح” .

وانتقد العديد من المتظاهرين طريقة تعامل بايدن مع الصراع وكذلك رحلته إلى إسرائيل يوم الأربعاء، والتي أعرب فيها عن تضامنه مع إسرائيل.

وقالت المتظاهرة آنا إسكوبار: “إنه يصب الوقود على النار”. “إنه يعطي الأسلحة التي تقتل الفلسطينيين”.

وأضافت بينا جرينسبان، وهي متظاهرة أخرى: “إنه أمر غير عادل للغاية بالنسبة له أن يرسل المزيد من الأموال إلى دولة قمعية مثل إسرائيل”.