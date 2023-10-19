تفاصيل جديدة بشأن محادثات بايدن ونتنياهو داخل “غرفة الحرب الإسرائيلية”

كانت هناك رسالة واحدة ثابتة سمعها الرئيس الأمريكي جو بايدن من جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم في تل أبيب تقريبًا، وهي أن الحرب في غزة ستستغرق وقتًا ، وستختبر دعم إسرائيل من الحلفاء، وفقاً لموقع ” أكسيوس”.

كان بايدن يشعر بالقلق بشكل خاص من أن حزب الله المدعوم من إيران سيقرر الانضمام إلى الحرب







وأشار الموقع إلى أن أهمية هذه الرسالة بالنسبة لإسرائيل تأتي لأن أحد أكبر مخاوف إسرائيل هو الحفاظ على الدعم الغربي- وخاصة من الولايات المتحدة.

خلال اجتماعه الذي استمر ساعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحادثة لاحقة مع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، سأل بايدن عن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وكان بايدن يشعر بالقلق بشكل خاص من أن حزب الله المدعوم من إيران سيقرر الانضمام إلى الحرب، مما يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

منذ الأيام الأولى للحرب، أرسلت إدارة بايدن رسائل خاصة وعامة إلى حزب الله وإيران، تحذرهما من الانضمام إلى القتال. وقال حزب الله إنه مستعد لمساعدة حماس.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حاملتي طائرات إلى المنطقة، وعقد مسؤولو البيت الأبيض عدة اجتماعات للتحضير لسيناريو استخدام القوة العسكرية الأمريكية إذا أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل.

مجلس الحرب الإسرائيلي أبلغ بايدن بعدم وجود خطة لما بعد الحرب

وضغط بايدن، أيضاً، على المسؤولين بشأن استراتيجيتهم الشاملة في غزة – أي ما هي خطة إسرائيل للقطاع بعد الحرب؟.

وبحسب ما ورد، قال أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي إنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة بعد، ويركزون الآن على الهجوم المضاد لهجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.

وقال مسؤولون إن بايدن حث المسؤولين الإسرائيليين على وضع خطة للإغاثة الإنسانية للفلسطينيين الأبرياء العالقين وسط حملة الجيش الإسرائيلي للقضاء على حماس.

وفي خطاب منفصل يوم الأربعاء، زعم بايدن أنه “بالنسبة لدولة بحجم إسرائيل، فإن هجوم حماس كان بمثابة 15 هجوماً من هجمات 11 سبتمبر”.

ومع ذلك، حث بايدن الإسرائيليين على عدم “الاستغراق” في الغضب، والتفكير “بوضوح بشأن الأهداف” بدلاً من ارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر – في إشارة واضحة إلى غزو العراق.

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس قد انضم إلى مجلس الحرب وحكومة نتنياهو بعد هجمات حماس.

ويرتبط مساعدو بايدن بعلاقة عمل وثيقة مع غانتس، وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إنهم سعداء بوجوده في فريق صنع القرار الإسرائيلي خلال الحرب.

وخلال اجتماع مجلس وزراء الحرب مع بايدن، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنها “ستكون حربا طويلة وصعبة، وستحتاج إسرائيل إلى دعم الولايات المتحدة لفترة طويلة من الزمن”، حسبما ذكر أحد مساعدي غالانت.

وقال مسؤول إسرائيلي إن غانتس أبلغ بايدن أن جهود تفكيك حماس “قد تستغرق سنوات”.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن بايدن لم يتراجع، لكنهم أضافوا أنه للحفاظ على الدعم الدولي، سيتعين على إسرائيل معالجة الوضع الإنساني في غزة، حيث شرد آلاف الفلسطينيين بسبب القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء.

وأفاد موقع “أكسيوس” أن من أهم القضايا الرئيسية التي ناقشها نتنياهو مع بايدن هي حزمة المساعدات العسكرية التي تطلبها إسرائيل من الولايات المتحدة، والتي تحتاج إلى موافقة الكونغرس.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم طلبوا مساعدات عسكرية بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال نتنياهو إنه اتفق مع بايدن على المضي قدما في “حزمة مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة” لإسرائيل.

ويعتزم بايدن إلقاء خطاب في المكتب البيضاوي بشأن إسرائيل وأوكرانيا مساء الخميس، حيث أصبح تمويل المساعدات لكلا البلدين قضية رئيسية في السباق على منصب رئيس مجلس النواب.

وقال نتنياهو في بيان بعد فترة وجيزة من مغادرة بايدن إسرائيل متوجهاً إلى واشنطن: “اتفقنا في اجتماعنا اليوم على مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تضمن قدرتنا على مواصلة الحرب”.