“مشاهد المستشفى كانت مروعة”! محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد زعماء العالم التدخل الفوري في غزة

خرج نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، عن صمته أخيراً في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بإيقافه، ومناشداً زعماء العالم التدخل الفوري لمنع مزيد من “ذبح الأرواح”.

ومن خلال حساباته على مواقع التواصل، نشر صلاح مقطعاً مصوراً -لا يتعدى 51 ثانية- يعبّر من خلاله بالصوت والصورة عن تعاطفه مع أهالي غزة، وما يعيشونه من أوضاعٍ مأساوية.









محمد صلاح: “وحشية تدمي القلوب”

بدأ محمد صلاح حديثه بالقول: “ليس من السهل دائماً التحدث في أوقاتٍ مماثلة. لقد كان هناك كثير من العنف والوحشية المفجعين، ومن المروع أن نشهد التصعيد في الأسابيع الأخيرة”.

وتابع: “جميع الأرواح مقدّسة ويجب حمايتها، ويجب أن يتوقف هذا. فالعائلات تتمزق. والأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور. فالناس هناك يعيشون في ظروفٍ رهيبة”.

ثم أضاف: “كانت المشاهد في المستشفى الليلة الماضية مروعة. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء، والماء، والإمدادات الطبية بشكلٍ عاجل. وأنا أدعو زعماء العالم إلى منع مزيد من ذبح الأرواح البريئة. يجب أن تسود الإنسانية”.

يأتي تصريح محمد صلاح بعد انتقاداتٍ واسعة طالته في الفترة الأخيرة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بسبب صمته وعدم إعلان موقفٍ واضح بشأن الأحداث الدامية التي يشهدها القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فقد طالب عدد كبير من جمهور صلاح العربي بإعلان دعمه لفلسطين، على غرار كبار الرياضيين العرب الذين جاهروا بدعمهم لها بعد عملية “طوفان الأقصى” مباشرةً، أمثال: محمد أبو تريكة، ومحمد النني، ورياض محرز، وموسى التعمري، وغيرهم.

صلاح من جهته التزم الصمت، لكنه تبرع بالمال لصالح الهلال الأحمر المصري. فقد أكد رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر، أن صلاح تبرع بمبلغٍ من المال لصالح سكان قطاع غزة، وقد تم الأمر من خلال تواصل مدير أعماله مع المؤسسة.

وفي مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، ضمن برنامج “الحكاية”، قال الناظر: “الأمر ليس غريباً على صلاح، وهي ليست المرة الأولى التي يساعد فيها الناس داخل مصر وخارج مصر أيضاً”.