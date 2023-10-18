طوفان غضب لدى الفنانين اللبنانيين من جريمة مستشفى المعمداني في غزة

أعرب فنانون لبنانيون عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استهجانهم لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، منددين بما يحصل في غزة من إبادة جماعية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان الصارخ في الأراضي الفلسطينية.

وأطلق سلطان الطرب جورج وسوف صرخة مدوية وناشد المجتمع الدولي التحرك قائلاً: “‏يا عالم يا بشر، شو هالوحشنة، وين الضمير؟ وين الإنسانية؟”. ودعا المجتمع الدولي إلى وقف أعمال القتل والعنف، سائلاً “يا مجتمع دولي وين اجتماعاتكم الفورية؟ وين الدعم الفعلي؟ الموضوع انساني إنساني إنساني وما بقى يحمل”.









وعبر الفنان راغب علامة عن غضبه من استقواء الطيران على المدنيين، وكتب “10 أيام من القصف لم نر فيها معركة الا مع الطفولة والبراءة وبدعم من قوى ما يسمى ظلماً بالعالم الأول! عالم العار والإجرام والنفاق. حسبنا الله ونعم الوكيل”. ووصف علامة ما يجري بـ”حرب جبانة يقودها مجرمون”، مضيفاً “الآن وبعد هذه المجزرة، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس”. وختم “هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني! حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة والأطفال والعائلات ولم يقتلوا إلا الإنسانية”.

ونشرت الممثلة كارمن لبس صورة مؤثرة من أروقة المستشفى وأرفقتها بتعليق “مستشفى يا أولاد الحرام! إسرائيل ضربت مستشفى!! كيف ما حدا بالعالم قادر يوضع حد لهيك إجرام؟”.

وأسفت النجمة إليسا لما ما يجري على الأرض المقدسة في فلسطين، ناعية العدل والانسانية معاً، وقالت “حضن اليسوع محمدا، ودم السماء توقد، يتلوك. انت الفداء ولك الفداء، خاب الذين على المدى، خلوك”. وختمت “العدل مات وماتت الانسانية معو”.

واستنكر النجم عاصي الحلاني الجريمة ووصفها بأنها “مجزرة بحق الانسانية”.

بدورها، أعربت النجمة نادين نسيب نجيم عن حزنها العميق لقتل الأطفال وسألت “800 طفل شو هالخطة الخبيثة؟ قلبي محروق على كل دمعة وكل جرح وكل وجع وعلى كل طفل شهيد وعلى كل طفل عايش برعب… أكثر الشهداء هم أطفال ونساء… وكأنهم يقتلون عن قصد أجيال المستقبل.. لو بس بيعرفوا إنو الله بس بيعطي الحياة والله معهم”.

ونشرت النجمة سيرين عبد النور صورة معبرة ومؤثرة للسيدة العذراء وهي تحتضن طفلاً مصاباً بجروح وسط الدمار والخراب تعبيراً عن تضرّعها للعذراء لحماية أطفال فلسطين.

كذلك، نشرت الممثلة ورد الخال صورة للدمار والنار في مستشفى المعمداني، وعلّقت “مستشفى المعمداني…الرحمة يارب. وينك يا الله؟”.

أما النجمة مايا دياب فعجزت عن التعبير بقولها: “يعجز التعبير عن حجم الكارثة الإنسانية بعد هذه الجريمة الجماعية التي ارتكبت في مستشفى المعمداني… ما نشهده مرعب وهذا الصمت الأكتر رعباً…الله يرحم أطفال غزة الأبرياء الملائكة”.