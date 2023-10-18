مذيعة تركية تبكي على الهواء شهداء المستشفى المعمداني.. “لقد قتلوا المرضى وقصفوا الموتى مجدداً والكل يشاهد وكأنه مسلسل”

عبّرت المذيعة التركية، جانسن هيلفاجي، خلال تقديمها برنامجها الإخباري الصباحي المباشر، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2023، عن مدى حزنها، والألم الذي تعيشه منذ 12 يوماً، بسبب الأحداث التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

كما أشارت إلى وحشية الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكتف بقصف المنازل والبيوت والأحياء السكنية، وإنما استهدف المستشفى المعمداني كذلك، وهو المكان الوحيد الذي يجب أن يكون آمناً بالنسبة للمدنيين، خصوصاً أن هناك أشخاصاً أبرياء جاؤوا لتلقي العلاجات الأولية اللازمة، بعد تعرّضهم للقصف خلال الأيام الماضية.

الشمس لم تشرق اليوم.. افتتاحية جانسن هيلفاجي









وقالت جانسن هيلفاجي في بداية البث المباشر، الذي ينقل آخر الأخبار، عبر قناة “a haber” التركية: “كنت أريد بشدة أن أقول لكم صباح الخير، وذلك لأن هذا الصباح هو الصباح الذي فيه لأول مرة في حياتي المهنية لا أرغب الظهور على الهواء، اليوم لم تشرق الشمس على العالم، ما زلنا في الظلام”.

المذيعة التركية جانسن هيلفاجي صباح اليوم في مقدمة تاريخية تبكي قائلة: هذا الصباح، لأول مره في حياتي لا ارغب في الظهور على الهواء. اليوم لم تشرق الشمس على العالم، مازال مظلمًا. أشعر بالخجل من الوقوف امام هذه الصور. منذ 12 يومًا والاطفال يقتلون امام اعين العالم. منذ 80 عامًا… pic.twitter.com/M49BvfdEod — Salah (@MrSalah05) October 18, 2023

وأضافت الإعلامية التركية بصوت مرتجف، وهي على وشك البكاء: “أشعر بالخجل للوقوف أمام هذه الصور، منذ مساء يوم أمس ونحن نتابع الأحداث، ولكن إذا كنت من بين الأشخاص الذين لم يستطيعوا النوم، ويشعرون بأنهم ليسوا بخير، ويرون الكوابيس في الأحلام، ويخجلون من أنفسهم عندما يشربون الماء، ويبكون عندما يتذكرون عائلاتهم بخير، بعد ما شاهدته مشهداً من المشاهد المؤلمة في غزة، يلا سعادتك، فأنت إنسان”.

بعيون باكية.. “لقد قتلوا المرضى واستهدفوا الموتى”

وأشارت الإعلامية التركية في مقدمتها عن الأحداث البشعة التي عاشها قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر، وإلى اليوم، وأضافت: “أقولها مجدداً، أنا فعلاً خجلة الآن، لا يجب التفريق بين المتضررين، سواء بالعرق أو الدين أو اللغة”.

وأضافت: “يتم قتل الأطفال منذ 12 يوماً أمام أعين العالم، والكل يشاهد هذا، مع العلم أننا منذ 80 عاماً ونحن نشاهد المجازر عن اليهود، وكنا نتأثر لأجلهم، لكن هؤلاء ليسوا أفلاماً هؤلاء حقيقة وأرواح يتم قتلها منذ 12 يوماً، ونحن نشاهدها كأنها حلقات مسلسل، نشاهد الآباء وهم يحملون أطفالهم في أكياس لدفنهم، فعلاً كفى”.

ثم ختمت كلامها بالقول، وهي باكية: “نعود إلى مساء يوم أمس، لقد قاموا بتفجير مستشفى، قتلوا المرضى، واستهدفوا من ماتوا كذلك، وقد وصفوا هؤلاء الناس والأطفال بالحيوانات، والإرهابيين، دون أن يوقفهم أي شخص في العالم بأسره”.