الجيش يعيد الهدوء الى محيط السفارة الأميركية… المحتجون يحرقون مبنى مجاورا

تمكن الجيش والقوى الامنية من إبعاد المتظاهرين من محيط السفارة الاميركية وعاد الهدوء الى المنطقة بعدما بدأ المتظاهرون مغادرة المكان باتجاه المسلك الشرقي لاوتوستراد الضبيه وهم يستقلون الباصات تمهيدا للانطلاق باتجاه بيروت.

ويشهد الاوتوستراد والطريق البحرية زحمة سير خانقة.

وكانت حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية قد ارتفعت عند مفرق السفارة الاميركية في عوكر،بعد الظهر بين المتظاهرين والقوى الأمنية على أثر التظاهرة التي نُظمت تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لمجزرة المستشفى “المعمداني” في غزة،حيث حاول المتظاهرون مرارا اجتياز الاسلاك الشائكة بعدما تمكنوا من كسر الجدار الحديدي.









واطلق المتظاهرون المفرقعات والحجارة والمناديل المشتعلة باتجاه القوى الامنية والتي استمرت بدورها في رشقهم بالمياه والقنابل المسيلة للدموع بكثافة مما أدى الى اصابات وحالات إغماء في صفوف المتظاهرين.

وكان الجيش أقام سلسلة حواجز في الضبية قرب الـ”ABC” وعلى كافة المداخل المؤديّة إلى عوكر.

واقدم المحتجون مجدداً على اشعال مبنى يضم بعض المحال التجارية و كاليري الياس الحاج قرب السفارة الأميركية، وعمد الدفاع المدني الى اخماد النيران التي قضت على الموجودات.