بايدن يؤكد “دعمه المطلق” لإسرائيل ويندد بحماس.. ونتنياهو يعتبر الزيارة “مؤثرة”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حربا على غزة وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بايدن الذي وصل اليوم الأربعاء لإسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية بعد “قتلها مدنيين إسرائيليين” في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.









وأضاف أنه شعر “بالحزن والغضب” من “انفجار” في مستشفى في قطاع غزة أمس الثلاثاء قالت حماس إنه هجوم إسرائيلي قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين لكن بايدن قال إن “الجانب الآخر” هو المسؤول فيما يبدو عنه في إشارة لفصائل فلسطينية.

وبذلك، يكون الرئيس الأمريكي قد تبنى رواية إسرائيل بشأن المجزرة.

وقال بايدن إن 31 أمريكيا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس.

من جهته، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بايدن على “دعمه المطلق” لإسرائيل في حرب غزة وقال إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل 1400 إسرائيلي.

وقال لبايدن في تصريحات نقلها التلفزيون “في السابع من أكتوبر قتلت حماس 1400 إسرائيلي وربما أكثر”. ودعا الدول للوقوف إلى جانب إسرائيل وهي تشن ما وصفها بأنها حرب “بين قوى الحضارة وقوى الهمجية”.

واعتبر نتنياهو أن زيارة بايدن لإسرائيل في وقت الحرب “مؤثرة جدا جدا”.

اجتماع مع مجلس وزراء الحرب

في وقت لاحق، اجتمع بايدن في مدينة تل أبيب مع أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء: “السيد الرئيس (بايدن) أنت تجتمع مع مجلس وزراء الحرب، الموحد والمصمم على قيادة إسرائيل إلى النصر”.

وأضاف: “ستكون هذه حربا من نوع مختلف، لأن حماس عدو من نوع مختلف”.

وتابع نتنياهو: “سنواصل العمل سويا ومعكم، من أجل إخراج رهائننا من هناك (قطاع غزة)”.

وأشار إلى أن “الطريق إلى النصر سيكون طويلا وصعبا”.

ومن جهته قال بايدن: “أريدكم أن تعلموا أنكم لستم وحدكم، سنواصل دعم إسرائيل بينما تعملون من أجل الدفاع عن شعبكم”.

وأضاف: “سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة، لمنع المزيد من المأساة للمدنيين الأبرياء”.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارك في اللقاء وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وعضو الكنيست أرييه درعي، ومدير مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي.

ووصل بايدن الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وتأتي زيارة بايدن غداة استشهاد مئات الأشخاص في مستشفى في قطاع غزة بقصف إسرائيلي. وأعرب بايدن الثلاثاء عن “حزنه العميق” لهذه المأساة.

ونزل بايدن من الطائرة وسط قوة أمنية كبيرة، وعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ على المدرج.

ونقل مكتب هرتسوغ عنه قوله لبايدن “مرحبا سيدي الرئيس. بارك الله فيكم على حماية إسرائيل”.