السعودية تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة “فوراً”

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، رعاياها كافة إلى مغادرة الأراضي اللبنانية “بشكل فوري”، في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية مع الاحتلال، وفق بيان رسمي، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال البيان الذي نشرته السفارة على حسابها بمنصة “إكس”: “تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثبٍ تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان”.









ودعت السفارة السعودية مواطنيها كافة إلى “التقيد بقرار منع السفر (إلى لبنان)، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو موجود في لبنان حالياً”، وفق البيان.

كما دعت مواطنيها إلى “توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم”.