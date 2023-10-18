إسرائيل‭ ‬تعتقل‭ ‬الفنانة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬غالب‭ ‬إلا‭ ‬الله‮»‬

تقول‭ ‬نداء‭ ‬بسيوني‭ ‬المنسقة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬‮«‬صدى‭ ‬سوشال‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬تطورات‭ ‬خطيرة‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الرواية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي،‭ ‬وهناك‭ ‬وجهود‭ ‬مفضوحة‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬والحكومات‭ ‬لمحاربة‭ ‬وطمس‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬الذاكرة‭ ‬الرقمية‭ ‬للشعوب‭.‬

وأضافت‭ ‬بسيوني‭ ‬للأناضول‭: ‬‮«‬إجراءات‭ ‬محاربة‭ ‬الرواية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مأخوذة‭ ‬بقرار‭ ‬سياسي‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬الحكومات،‭ ‬وتنفذه‭ ‬منصات‭ ‬التواصل،‭ ‬انسياقا‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬أول‭/‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬أعلنت‭ ‬منصة‭ ‬ميتا‭ ‬أنها‭ ‬حذفت‭ ‬795‭ ‬ألف‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصاتها‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬

وفي‭ ‬تعليمات‭ ‬مطوّلة‭ ‬لها،‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬أنشأت‭ ‬مركزا‭ ‬للعمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬خبراء،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أشخاص‭ ‬لغتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬العبرية‭ ‬والعربية،‭ ‬لمراقبة‭ ‬المنشورات‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭ ‬فوراً‭.‬

وتنسحب‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬‮«‬فيسبوك،‭ ‬ماسنجر،‭ ‬انستغرام،‭ ‬وثريدز‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬حظر‭ ‬الهاشتاغات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬تأييدا‭ ‬أو‭ ‬تعاطفا‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬وأعمالها،‭ ‬حسب‭ ‬ميتا‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رصد‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬صدى‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8000‭ ‬منشور‭ ‬تحريضي‭ ‬عبري‭ ‬وبلغات‭ ‬أجنبية،‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للتحريض‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬قتلهم‭ ‬وإبادتهم‭.‬

وزادت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬طمس‭ ‬الرواية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والذاكرة‭ ‬الرقمية‭ ‬للشعوب‭.. ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تمثل‭ ‬عائقا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وانتشار‭ ‬الإشاعات‭ ‬والأخبار‭ ‬الكاذبة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الحروب‭ ‬بيئة‭ ‬خصبة‭ ‬لانتشارها‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقييد‭ ‬‮«‬يفرد‭ ‬المساحة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لرواية‭ ‬مسار‭ ‬الأحداث‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها،‭ ‬فيما‭ ‬تمنع‭ ‬على‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ذلك،‭ ‬وتمنع‭ ‬نشر‭ ‬جرائم‭ ‬العدوان‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ومددت‭ ‬محكمة‭ ‬الصلح‭ ‬في‭ ‬الناصرة،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬اعتقال‭ ‬الفنّانة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة،‭ ‬ليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقالت‭ ‬عبير‭ ‬بكر،‭ ‬محامية‭ ‬أبو‭ ‬آمنة،‭ ‬‮«‬سنستأتف‭ ‬على‭ ‬القرار،‭ ‬التهم‭ ‬واهية‭ ‬والشرطة‭ ‬مفلسة‮»‬‭.‬

واعتقلت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفنّانة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة،‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بتهمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وكانت‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬العفولة‭ ‬لتقديم‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬حملة‭ ‬التحريض‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اليمين‭ ‬والمستوطنين‭. ‬وتزامن‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬مع‭ ‬مداهمة‭ ‬الشرطة‭ ‬منزلها‭ ‬لاعتقالها‭ ‬بسبب‭ ‬منشور‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬الغالب‭ ‬هو‭ ‬الله‮»‬‭ ‬مع‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭. ‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬سابق‭ ‬مع‭ ‬عبير‭ ‬أبو‭ ‬بكر،‭ ‬محامية‭ ‬أبو‭ ‬آمنة،‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬اعتقلتها‭ ‬الشرطة‭ ‬بسبب‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭ (‬الغالب‭ ‬هو‭ ‬الله‭) ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬إيموجي‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭… ‬الجملة‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تحريض‭ ‬على‭ ‬العنف،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تحريفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحرّضين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬جلسة‭ ‬المحكمة‭ ‬اليوم‭ ‬ولم‭ ‬نعرف‭ ‬موعد‭ ‬الجلسة‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭: ‬‮«‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تعرضت‭ ‬دلال‭ ‬لحملة‭ ‬تحريض‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬اسمها‭ ‬ونشره‭ ‬وتعميمه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووصفت‭ ‬بالنازية‭ ‬وتلقّت‭ ‬تمنيات‭ ‬بالموت‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جملة‭ ‬التحريض‭ ‬ضد‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬ضدها‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬بيتسالمو‮»‬‭ ‬شاي‭ ‬غليك،‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬التخنيون‭ (‬معهد‭ ‬إسرائيل‭ ‬التكنولوجي‭) ‬أوري‭ ‬سيفان‭ ‬إبعاد‭ ‬العرب‭ ‬المؤيدين‭ ‬لحماس‭ ‬عن‭ ‬المعهد‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهم‭ ‬دلال‭ ‬أبو‭ ‬آمنة‭.‬

هذا‭ ‬وألغى‭ ‬منظمو‭ ‬أيام‭ ‬قرطاج‭ ‬السينمائية‭ ‬المظاهر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬كافة‭ ‬‮«‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬واحتراماً‭ ‬لنضالات‭ ‬شعب‭ ‬يعاني‭ ‬التقتيل‭ ‬والتدمير،‭ ‬ويقاوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استرجاع‭ ‬أرضه‮»‬،‭ ‬لتنعقد‭ ‬الدورة‭ ‬الـ34‭ ‬‮«‬بإيمان‭ ‬راسخ‭ ‬بأن‭ ‬التزامنا‭ ‬بمعاناة‭ ‬أشقائنا‭ ‬يمر‭ ‬أساساً‭ ‬عبر‭ ‬منح‭ ‬الفضاء‭ ‬لمبدعيهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عروض‭ ‬الأفلام‭ ‬والنقاشات‭ ‬واللقاءات‭ ‬الفكرية‮»‬‭.‬







