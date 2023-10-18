حزب الله يعلن عن “يوم غضب لا سابق له” ضد إسرائيل وزيارة بايدن.. ندد بقصف المستشفى المعمداني

ندد حزب الله في بيان أصدرته في وقت متأخر من الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما وصفته بالهجوم الإسرائيلي الدامي على مستشفى في غزة والذي أودى بحياة مئات الفلسطينيين وقالت: “ليكن الأربعاء يوم غضب لا سابق له” ضد إسرائيل وزيارة بايدن لها.

جاء في البيان “هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني”.









يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه دول عربية بشدة، مساء الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي محيط المستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ ما خلف أكثر من 500 قتيل، بحسب وزارة الصحة في القطاع.