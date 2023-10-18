بايدن سيطرح “أسئلة صعبة” على نتنياهو أثناء وجوده في إسرائيل في أعقاب مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

سيطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أسئلة صعبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما يوم الأربعاء في أعقاب مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، حسبما أفاد البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

كيربي: بالأسئلة الصعبة لا أقصد التهديد أو الخصومة بأي شكل من الأشكال







وغادر بايدن إلى تل أبيب يوم الثلاثاء، وسيجتمع أولاً مع نتنياهو في اجتماع ثنائي صغير، سيتم توسيعه بعد ذلك ليشمل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي للصحافيين في طريقه إلى تل أبيب: “سوف يطرح بعض الأسئلة الصعبة”.

وأضاف “سوف يسألهم كصديق، كصديق حقيقي لإسرائيل”.

ويعتزم بايدن أن يناقش مع الإسرائيليين الوضع على الأرض و أهدافهم ونواياهم والحاجة إلى ردع أي جهة أو دولة أو جماعة من توسيع الصراع، وفقاً لموقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وبحسب ما ورد، يريد بايدن، ايضاً، أن يسأل نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي عن احتياجاتهم من منظور أمني بينما يدرس البيت الأبيض حزمة مساعدات لإسرائيل ليطلب من الكونغرس إقرارها.

وسيناقش بايدن، أيضًا، مسألة الأسرى، الذين تحتجزهم حركة حماس، ومن بينهم بعض المواطنين الأمريكيين، وكيفية معالجة الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح كيربي :”بالأسئلة الصعبة لا أقصد التهديد أو الخصومة بأي شكل من الأشكال”.

وقال كيربي: “إنها مجرد أسئلة صعبة قد يطرحها صديق جيد لإسرائيل حول الاتجاه الذي يعتقدون أنهم يتجهون إليه، وما هي خططهم للمضي قدمًا”.

وتحدث بايدن مع نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في أعقاب المجزرة، وقال كيربي إنه “من المهم” أن يتحدث بايدن مباشرة مع نتنياهو، لكنه لم يوضح ما إذا كان رئيس الوزراء ذكر موقف إسرائيل الحالي بأنهم ليسوا مسؤولين عنه في المكالمة.

وقال كيربي: “نحن ندرك بالتأكيد أنهم يشعرون بقوة أن هذا لم يكن بسببهم”.

وألغى بايدن رحلته إلى الأردن قبل أن يغادر الولايات المتحدة مساء الثلاثاء مع اندلاع الاحتجاجات في الشرق الأوسط بعد المجزرة، التي وقعت في مستشفى في غزة.

وشدد كيربي على أن قرار عدم زيارة الأردن تم اتخاذه “بطريقة متبادلة” مع عبد الله، واتفقا على أن الآن ليس وقت اللقاء بينما يبدأ الملك الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن سيجتمع أثناء وجوده في تل أبيب يوم الأربعاء مع ما وصفهم بـ المستجيبين الإسرائيليين الأوائل بعد اجتماعه مع نتنياهو لمناقشة جهود الرد بعد الهجمات التي نفذتها حماس في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيلتقي بعد ذلك ببعض عائلات القتلى من الإسرائيليين وبعض العائلات “التي ما زالت لا تعرف مصير أفرادها”.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات في وقت لاحق اليوم الأربعاء ويلتقي أيضًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.