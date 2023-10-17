خامنئي يهدد إسرائيل بمحور المقاومة:لا أحد يستطيع منع الرد

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عبر “محور المقاومة” قائلاً إنه “لا أحد يمكنه منع المسلمين وقوى المقاومة من الرد إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني في غزة”.

وأضاف خامنئي الثلاثاء في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن على جميع الأطراف ألا تطلب لاحقاً من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات معينة رداً على الجرائم الإسرائيلية. وقال إن إسرائيل “لا يمكن أن تعوض فشلها الذریع في عملية طوفان الأقصى بالجرائم التي ترتكبها”.

وتابع أن بلاده تمتلك “معلومات متعددة عن أن الولايات المتحدة هي التي تقود السياسة الإسرائيلية ضد غزة خلال الأسبوع الأخير”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “تتحمل مسؤولية الجرائم ضد غزة”. وشدد خامنئي على أنه “يجب وقف القصف فوراً”، قائلاً إن “من يزعم أن الفلسطينيين قتلوا مدنيين في المستوطنات عليهم أن يعلموا أن من يسكنها ليسوا مدنيين وكلهم مسلحون”.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة أمام مرأى العالم وينبغي محاكمتها على ذلك. وقال إنه في “هذه الأيام القليلة استشهد عدة آلاف من الفلسطينيين في غزة، وهذه جريمة أمام أعين جميع شعوب العالم ويجب محاكمة الكيان الصهيوني الغاصب”.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء، عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي قوله إن إسرائيل ستواجه صدمة أخرى من محور المقاومة إذا لم تضع حداً “للفظائع” التي ترتكبها في غزة.

وأضاف أن “الكيان الصهيوني لم يستفق بعد من الصدمة الكبرى التي تعرض لها” بسبب معركة “طوفان الأقصى”، مشيراً إلى أن “الهزيمة التاريخية” التي تعرض لها ستلاحقه، و”لن تمحى من ذاكرة الصهاينة”. وقال إن “صدمات” محور المقاومة ضد إسرائيل ستستمر حتى استئصال هذا “الورم السرطاني” من خريطة العالم.

من جهته، أجرى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن الحرب الدائرة. وقال عبد اللهيان لبوريل إن “السياسات غير البناءة الأميركية المشجعة للكيان الصهيوني لتنفيذ المزيد من الهجمات على المدنيين في غزة تعد عنصراً مهماً في استمرار الحرب واتساعها”، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وأشار عبد اللهيان إلى الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة والمجازر اليومية بحق سكانها، مؤكداً ضرورة وقف هذه الجرائم والعدوان.

من جهته، قال بوريل إن “اتساع التوترات إلى المنطقة أمر خطير للغاية وعلى جميع الأطراف ضبط النفس”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لوقف الحرب وفتح ممر إنساني لإرسال المساعدات إلى المدنيين في غزة.