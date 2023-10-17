حماس: لدينا 200 أسير اسرائيلي و50 لدى الفصائل الأخرى

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ما بين 200 و250 أسيراً، بينهم نحو 200 أسير لدى القسام والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل مصور، أن 22 أسيراً حتى الآن فقدوا حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وآخِر مَن قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف هو الفنان غاي أوليفز.









وأردف: “نؤكد لكل العالم ولكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، ولأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة بإذن الله لكل بيت فلسطيني، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا”.

وأقر بوجود محتجزين من جنسيات أخرى يصعب التحقق من هوياتهم في المعركة، مؤكداً أنهم ضيوف لدى الشعب الفلسطيني.

وتابع: “سيتم إطلاق سراح الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية، وندعو كل دول العالم لتحذير حَمَلة جنسياتها من القتال في جيش العدو”.

وأكد أن “تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري على شعبنا لا يرهبنا، وسيكون فرصة جديدة لمحاسبته بقسوة على ما يرتكبه من جرائم في حقنا”.

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بحث فيه التطورات الأخيرة في فلسطين وفرص إطلاق سراح المدنيين.

وناقش فيدان مع هنية إطلاق سراح الأسرى المدنيين فيما تسعى تركيا جاهدة لإيجاد طريقة لتهدئة التوترات وسط الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة بسبب القصف والحصار العشوائي الذي تفرضه إسرائيل.

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى فيدان أيضاً مكالمات هاتفية مع نظرائه الروسي والعماني والباكستاني.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن فيدان ناقش بشكل منفصل التطورات في إسرائيل وفلسطين والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالإضافة إلى الوضع الإنساني مع نظيره العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.