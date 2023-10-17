منى زكي: ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب

تغص المواقع الالكترونية على وسائط التواصل الاجتماعي بدعم غير مسبوق من جميع الفنانين في مصر والعالم العربي. وتتميز مواع النجوم التي يتبعها الملايين برفرفة العلم الفلسطيني فوق هذه الحسابات، وبأشكال مختلفة.

ويرفق معظم النجوم مواقعهم بعبارات الدعم ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعين لهم بالنصر ومطالبين بالدعم الرسمي والشعبي ضد الحرب الشعواء التي يشنها الكيان الصهيوني على شعب الجبارين.

ويظهر موقع الفنانة منى زكي تضامنها مع أهل غزة، معلنًة عن دعمها لهم بكل الطرق والوسائل، ونشرت عبر خاصية «ستوري» في إنستغرام، صورة لطفل فلسطيني وسط دمار منازل الشعب الفلسطيني جراء القصف الوحشي، وعلقت: «ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب».

وتابعت: يا رب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يا رب كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب، أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة».

وحذت حذوها الفنانة التونسية هند صبري، وطالبت من متابعيها دعم والتضامن تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، عبر «إنستجرام»، وكتبت: «اليوم يفقد الملايين من الناس إيمانهم ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية وأنا واحدة منهم. أرفض أن اختار من يحزن على أطفاله والأطفال لم يطلبوا حروبكم، ولماذا تجبر العالم على الاختيار؟ لماذا نستدعي الماضي الأليم لحزب ما وينكرون كل الماضي وكل المستقبل الممكن لآخر، ثم نعاقب شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء جدا، فقراء جدا وغير متعلمين جدا لمحاربة الراديكالية»؟

وحرصت المطربة المصرية أنغام على إعلان تضامنها، ودعمها للتبرع للهلال الأحمر المصري، لإغاثة أهل غزة، وشاركت صورة عبر حسابها على انستغرام، تحمل العلم الفلسطيني، وكلمة أغيثوا غزة، وعلقت قائلة: «في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة. لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط». وأعلن الفنان أحمد السقا تضامنه المطلق مع القضية الفلسطينية، وشارك صورة علم فلسطين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وعلق: «فلسطين، غزة، كانت وما زالت وستبقى».

وتضامنت المطربة روبي مع أهل غزة، معلنًة دعمها لهم. وقالت خلال منشور لها على صفحتها الشخصية في فيسبوك: «لسنا متضامنين مع القضية… نحن أهل القضية».

وكذلك فعل الفنان شريف منير من خلال إعلانه عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ودعمه الكامل لأهل غزة، وشارك علم مصر وعلم فلسطين، معلنًا تضامنه الكامل معهم، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قائلا: «كل الدعم لأهل غزة». في الوقت الذي لم تتوقف رسائل الدعم عن طريق نشر الاخبار والصور ومؤازرة الصامدين بشتى الصور التي يمكن للفنانين القيام بها.







