طهران: “حزب الله” قد يشن هجوما استباقيا ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن حزب الله اللبناني “قد يشن هجوما وقائيا ضد إسرائيل في الساعات المقبلة”.

وأفاد عبد اللهيان في مقابلة خاصة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني على الهواء مباشرة، الاثنين، أن “قادة المقاومة لن يسمحوا للنظام الصهيوني بتنفيذ أي عمل (هجوم بري) في غزة ثم التوجه إلى قوات المقاومة في مناطق أخرى، كل الخيارات أمام حزب الله”.









وأضاف: “احتمال توجيه أي ضربة استباقية من قبل جبهة المقاومة خلال الساعات المقبلة أمر متوقع”.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية.

فيما أسفرت عملية “طوفان القدس” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي بينهم جنود وضباط بالجيش، وإصابة 3968، وأسر نحو 200 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.