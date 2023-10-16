وزير الخارجية الكولومبي يطلب من سفير إسرائيل في بوغوتا “مغادرة” البلاد

طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، الإثنين، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا “الاعتذار والمغادرة”، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها “وقاحة مجنونة”. وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.









والأحد، أعلنت إسرائيل التي تعد من أكبر مزوّدي الجيش الكولومبي بالأسلحة، “وقف الصادرات المرتبطة بالأمن” للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وفي منشور على منصة إكس ردا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “حصارا كاملا” على غزة في المعركة ضد من وصفهم بـ”الحيوانات”، قال بيترو “هذا ما قاله النازيون عن اليهود”.

وشدّد على أن “الشعوب الديموقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

والأحد، أفاد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات بأنه تم استدعاء سفيرة كولومبيا لدى إسرائيل مارغريتا مانياريز على خلفية تصريحات بيترو “العدائية والمعادية للسامية”.

وأضاف أن هذه التصريحات أثارت “دهشة”، واتّهم بيترو بـ”التعبير عن دعمه للفظاعات التي يرتكبها إرهابيو حماس وتغذية معاداة السامية والتأثير على ممثلي دولة إسرائيل وتهديد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا”.