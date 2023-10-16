حديقة اليسوعية، ذاكرة وهوية، خصوصية منطقة خارج تاريخ شهود الزور..

اما في ما يحصل في وطني بعد انهيار الاحجار الكبيرة واحدة تلو الاخرى ألمس ان الاهتزاز بدأ يمتد الى الاحجار الصغيرة اللتي بوقوعها لا سمح الله تودي بوجود وكيان وهوية ما تبقى في هذا الوطن. قصة حديقة عامة بدأت بإيصال رسالة إلى الوطن مضمونها (انتبه يا ولد ان بقاءي مرتبط ببقاءك في لبنانك فإذا خذلتني وتنازلت عني لإنك تنازلت عن هويتك وإنتماءك لا بل تنازلت عن كرامتك وعنفوانك. عدني ان تحافظ على كياني وتاريخي وجمالي لا بل عدني ان تحافظ على نفسك). نعيش منذ فترة طويلة في حالة غير طبيعية على صعيد اقتصادي ومالي واجتماعي ومؤسساتي من اهم اسبابها الفساد اذا فصلناها عن التدخلات الخارجية ونقييم ما فعلناه لبلدنا من الداخل. قد تكون هذه القصة مثل وعبرة وتحليل منطقي سليم بنيت عليه المقدمة. نظرا لما مرت عليه هذه الحديقة التاريخية على مر السنوات الاخيرة لاحداث خطيرة قاومتها الحديقة وسكانها لا توحي الا لما اشرنا اليه من نداء الحديقة الى سكانها وروادها للاسف. في التفاصيل قاومت( الحديقة الجوهرة) مشروع اقامة مرآب للسيارات تحتها وما يترتب عليها من تداعيات في كيفية اعادة الحديقة الى وضعها الطبيعي والهندسي والتاريخي و الاثاري بعد انتهاء المشروع نظرا انه قدمت عدة حلول للمرآب ليس بعيد عن مكان الحديقة العقاري. فهل يعقل ان يتم انشاء مرآب في عقار من اغلى لا بل لا يثمن بدل اقامته في مكان (ارخص) عقاريا وقيمتا ولا يضر بتاريخ وهوية سكان واهل مدينة.. اما اليوم فما يحصل من عدة اشهر من دخول فلسفة ال ngo والمساعدات (المشروطة وغير المشروطة) على مفهوم الدولة والبلد وخاصة بعد انفجار ٤ آب المشؤوم وتداعياته المقلقة بحق سكان المنطقة على مختلف الاتجاهات نستخلص ان قد تكون هناك اجوندات مختلفة ولكن تصب في نفس الخانة المشتركة وهي المنافع الذاتية ونحللها من خلال ما حصل و بايجاز لان تفصيلها يتطلب ملحمة وليس مقال وخاصة بوجود وقاءع واثباتات و تسجيلات وتهديدات

بحق الحق والتاريخ والسكان . في بعض التفاصيل والتلخيص المفيد بعد الانفجار المشؤوم وحالة الدولة مع انهيار الليرة اهملت الحديقة في صيانتها( بعض التصليحات من تلحيم مراجيح و ابواب حديد ، اعمال طرش صغيرة ، تشحيل شجر و خضار، فضلا عن التنظيفات اليومية وما الى ذلك). نرى المنظمات تقدم خدماتها لمساعدة البلديات وتحصل على اذن لصيانتها. اما في التنفيذ نرى تغييرات جذرية تحصل في حرم الحديقة كتغيير جذري في نظام الحمامات المبني اساسا و هندسيا بطريقة تراعي تفاصيل انشاء الحديقة وتضفي عليها القيمة الهندسية والتاريخية و الاثارية في اضق التفاصيل ومنها (التفاصيل الصحية). في الاعمال الغير مرعية الاجراء فنحاول ترجمة الصورة الى كلمات مكتوبة قدر المستطاع نظرا ان العين توضح بشكل اكبر بكثير سوء التنفيذ. نكتفي ب بعض النقاط منها :

١ تقطيع غير متماثل من ناحية الهيكل









٢ تكسير و الغاء وتشويه في الclaustra و هو حجر له غرض عملي في وجوده كحجب النظر من الخارج الى الداخل و يستعمل للتهوءة كما له غرض جمالي كمنظر و يعطي طابع تاريخي ورمزية للحقبة المقصودة في بناء الحديقة.

٣ بناء وصب ممر من الباطون على الحجر الصخري الاصفر لذوي الاحتياجات الخاصة بدل وضع ممر حديد كما في المكتبة العامة داخل الحديقة

٤ استبدال ابواب الحديد ب ابواب خشب فارغة

٥ نش مياه من السقف داخل الحمامات و من الاضواء مما يعرض المستخدم والبناء للخطر

٦ وضع باب حمامات النسوة في العلن من المارة بعدما كان وراء حيط ال claustra

٧ وضع فتحات بين حمام الرجال والنساء واضحة وكبيرة مما يدخل في خانة الادبيات والاخلاقيات وغيره

٨ تقليص عدد الحمامات من ٨ الى ٥

٩عدة نقشات على الحاءط الخارجي وعدة انواع(بين رش مسمار باطون ووضع معجون ذات رأس مؤذ عند الاحتكاك مع المستخدم)

١٠ طلاء الحمامات كليا من الخارج ب اللون الابيض بعدما كان قريب الى الصفار مما يؤدي الى اولا تعريض المنظر الى التوسيخ سريعا من المستخدمين والعوامل الطبيعية وثانيا عدم وجود انسجام وتلاحم بين الوان مكونات الحديقة الماءلة الى الاصفر بدرجات مختلفة من سور خارجي و ارض الحديقة الصخري و رمل المساحة الطبيعية ومشارب المياه وغرفة الحرس..

اما من التفاصيل الاخرى نرى تغيير في هيكلية مشارب المياه ٢ من اصل٥ من حجر مثقل وقديم ومتجانس مع مكونات الحديقة الى نوع من السيراميك و باحجام مختلفة و شكل مختلف مما يفقد القيمة التاريخية والهندسية للحديقة كونها مكون تاريخي وهندسي ذو قيمة تراثية (ربما يكون بداية ازالة الحديقة مرتبط في البدء بتجريدها من بعض تفاصيلها. سؤال يطرح)

**** المشكلة الام كانت ب التزامن مع هذه الاعمال تم عرض مشروع في مساحة طبيعية لصب ارضية باطون و تغيير في هيكلية الحديقة ووجهتها من حديقة ذو وجه تراثي وطبيعي وتاريخي الى ما يسمى ب (playground ) وهنا حدث ولا حرج على الجهة والمنظمة واهدافها (الانسانية) ولكن غير الوطنية اللتي كانت تضع تصميم لهذه الفسحة العذراء و اللتي كانت موكلة ب تشييده *****

فضلا عن بعض الاعمال اللتي لا تراعي شروط ترميم وصيانة المقامات وفقا للمعايير الوطنية والعالمية الرسمية، ووفقا لتقارير تمت صياغتها من قبل احد كبار المهندسين في هذا المجال حاليا تبرز دراسيا و هندسيا وتفصيليا ما سبق واشرنا اليه وطرحه وتبننيه من قبل سكان المنطقة المهتمين في هذه المسألة ووضع نسخة عنه عند المراجع الرسمية.

هنا قد سمعنا صوت الحديقة المكسورة الخاطر اللتي تناشدنا لنغيثها وننقذ تاريخنا وما بقي من ارث يدل على هويتنا ونسيجنا. فربما هناك حسابات بعد تجريد الحديقة من صفتها المعمارية والارثية يبقى تجريدها من( الجوهرة الام) اللتي شيدت الحديقة بتفاصيلها و اكراما لها من كبار المهندسين آنذاك وهي آثار كنيسة بيزنطية عمرها ما يقارب ال ١٧٠٠ عام وما تمثله من هوية وحضارة وتاريخ شعب لاستكمال مشروع لا يمت الى الاستفادة منه بمصلحة غير تلوث البيئة ووضع المنطقة بشوارعها الضيقة جدا الى الازدحام وحرم اهالي وسكان المنطقة من متنفس طبيعي وخسارة بيروت لمعلم اثري وارثي يرمز الى حضارة شعب. اما الاجندات الثانية اللتي تنفذها المنظمات من تمويل لا نعلم مصدره وغايته ربما كما يقال ديموغرافي مغطى برداء (مساعدة) لتلف ما تبقى من تاريخ وطن وشعب وربما من اجل مكاسب مادية شخصية فيتم تشويه معالم ومقامات تاريخية. فلا عجب ان هذه الاجندات تصب في خانة مكاسب مشتركة ويكون قد تم ضرب (عصفورين بحجر واحد) . فلن نكون شهود ذور لما شككنا به وقد بدأ الشك يلامس اليقين. فخير لنا ان نوقف نزيف وطن او ما تبقى منه من خلال سد جرح صغير وما اكثر الجروح الصغيرة بمنظومتنا هذه على ان نستسلم ويروح الوطن امام اعيننا وكلمة (يروح) تنتمي الى اغنية لا بل صرخة اكثر منها اغنية (خذوا المناصب خذوا المكاسب بس خلولي الوطن). يتبع..