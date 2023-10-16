لا جواب بعد عن: هل لإيران دورٌ في حرب غزة؟

الرحمة للشهيد #عصام العبدالله الصحافي النشيط والمجتهد في وكالة “رويترز” العالمية الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في أثناء تغطيته ما يشهده #جنوب لبنان ولا سيما منطقته الحدودية مع إسرائيل المعتدية عليه. وإن شاء الله تكون الجنة مثواه. والتمنيات الصادقة بشفاء عاجل وتامّ لزملائه الجرحى وبعودتهم الى “جهادهم” الإعلامي بعزيمة أكبر ورغبة أشدّ في إعلام اللبنانيين والعرب بل العالم كله بالذي تتعرّض له بلادهم وشعبهم على أيدي إسرائيل.









أما بعد

هل هناك دورٌ ما تنظيري أو عملي للجمهورية الإسلامية ال#إيرانية في العملية العسكرية المفاجئة والقاسية الأخيرة التي نفّذتها “#حركة حماس” ضد إسرائيل في جنوبها انطلاقاً من قطاع غزة والتي أربكتها بل شلّتها حكومةً وكنيست وجيشاً وأجهزةً وأقلقتها. وأخافتها شعباً بدأ يشعر بالخطر على وجوده والمصير؟ هذا سؤال بدأ طرحه منذ انطلاق العملية يوم السبت الأسبق وهو لا يزال مطروحاً اليوم بعد نحو أسبوع من بدء تنفيذها، ولا سيما بعدما أيقظت الولايات المتحدة إسرائيل من قلقها بل ذعرها وأعادتها الى واقع أنها الدولة الأقوى في الشرق الأوسط وذلك بتقديم مساعدات غير مسبوقة لها بالاشتراك مع دول أوروبا الغربية أو معظمها وبإرسال مدمرتين حربيتين الى “بحرها” وموفدين رفيعي المستوى إليها لإعانة مسؤوليها الحكوميين والعسكريين على استعادة رباطة الجأش والعمل على ترتيب وضع الداخل والتعاون مع #أميركا لمواجهة المفاجاة المذلّة ولعكس نتائجها بحيث تُضعف الواقع الفلسطيني المقاوم بدلاً من مدّه بالكثير من أسباب القوة.

أبرز الموفدين كان وزير الخارجية أنطوني #بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن. لم تكتفِ إدارة الرئيس بايدن بذلك إذ تبارى كبارٌ فيها الى “النواح” على شاشات التلفزة والى تبنّي أخبار غير موثوقة عن “وحشية” مقاتلي “حماس” وقطعهم رؤوس أولادٍ إسرائيليين صغار تبيّن لها ولهم أنها “بروباغندا” معادية لـ”حماس” ولا أساس لها من الصحّة. أجبر ذلك رأس الإدارة جو بايدن ومساعديه الذين بكوا أمام شاشة التلفزيون على الاعتراف علانية بأنهم خُدعوا بأخبار ملفقة. لكن ذلك على أهمّيته وعلى الإحراج الذي سبّبه لهم لم يدفع بايدن وإدارته الى الانتقال من النظر الى “الحرب” المستجدة بين الفلسطينيين وإسرائيل بعينين اثنتين وعدم الاكتفاء بمتابعتها بعين واحدة.

هل كان لإيران الإسلامية دورٌ في إقناع “حماس” بتنفيذ عملية غلاف غزة وفي تدريب عناصرها ومدّهم بالأسلحة المتنوّعة والذخائر التي أظهرت مجريات المعركة المستمرة أن كمّياتها كبيرة؟ وهل رافق ذلك دورٌ آخر لها هو الاشتراك في اتخاذ القرار والتخطيط والإعداد لتنفيذه؟

هذا النوع من الأسئلة لا يزال من دون أجوبة. علماً بأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تبرّئن إيران من دور مهم فيها، كبيراً كان أو قيادياً، لكنهما في الوقت نفسه لا تؤكدان أن لها ضلوعاً في التخطيط أو التنفيذ. ويثير ذلك سؤالاً آخر مهماً هو: هل الموقف غير الحاسم هذا ناتج عن نقص في المعلومات أم عن حرصٍ على عدم “توسيع بيكار” الحرب في المنطقة بحيث تشمل إيران لأن الأمل في تفاهم بينها وبين أميركا لا يزال موجوداً. وقد أظهره استمرار الاتصالات وأحياناً اللقاءات المباشرة في سلطنة عُمان بين ممثلين لواشنطن وطهران.

طبعاً الاعتماد على التبصير والتنجيم للإجابة عن الأسئلة المطروحة أعلاه، انطلاقاً من الأهواء والتمنيات لا من الواقع والوقائع ليس الوسيلة الفضلى للوصول الى المعرفة المنشودة. لهذا السبب اعتمد “الموقف هذا النهار” اليوم على تحليل معلوماتي وضعه باحثون جدّيون في مركز أبحاث أميركي له القدرة على الوصول الى أهم مصادر المعلومات داخل الولايات المتحدة وحتى خارجها. وقد جاء فيه “فيما يبدو أن اشتراك إيران في التخطيط لعملية “حماس” في غلاف غزة أمرٌ محتمل ولكن الى درجة معيّنة فإن مبادرة إسرائيل الى الردع ثأراً لما حصل لها يعتمد على معرفة من اشترك فيها بدقة تخطيطاً وتنفيذاً، إذ من شأن ذلك فتح الباب أمام مبادرة إسرائيل بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني. علماً بأن من شأن ذلك إطلاق حلفاء إيران بل وكلائها هجمات على إسرائيل وعلى المصالح الأميركية في المنطقة. وانطلاقاً من تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يبدو أن أعضاءً من “حماس” و”حزب الله” ومجموعة من “الحرس الثوري الإيراني” تعاونوا على وضع خطة هجوم على إسرائيل في السابع من شهر تشرين الأول الجاري، ويبدو أيضاً أن اجتماعات شبه منتظمة عُقدت قبل مطلع شهر آب الماضي وضمّت قائد “الحرس” إسماعيل قاآني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثلين عن “حركة حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” من أجل التخطيط للعملية العسكرية. ويبدو أن إيران أعطت موافقتها النهائية على العملية في الثاني من الشهر الجاري”. ما مدى صحة هذه المعلومات؟ يفيد التحليل المعلوماتي المشار إليه أعلاه “أن هناك تحقيقاً جارياً لمعرفة صحّتها، وأيضاً لمعرفة الى أي درجة ساعدت إيران في الإعداد للمعركة، وهذا أمرٌ لا يزال غير واضحٍ حتى الآن، إذ إن مساعدة إيران قد تكون في حضور الاجتماعات والموافقة على خطط تنفيذها وعلى تقديمها مساعدة “تكتية” مباشرة، كما قد تكون التورّط في التخطيط ثم في التنفيذ”.

انطلاقاً من ذلك يشير التحليل نفسه الى أن “الجدير ذكره هو أن المسؤولين الإسرائيليين تجنّبوا حتى الآن لوم إيران على دور ما لها في العملية العسكرية لـ”حماس”، إذ بعد يومين من بدئها قال ناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل “لا تستطيع أن تقول هل هي متورطة في التخطيط أو في التدريب”. وقال آخر إنه “ليس هناك دليل أو بيّنة” على تورّط إيراني. وفي وقت لاحق من اليوم المذكور امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن لوم إيران بسبب الهجوم. والمقاربة الحذرة الإسرائيلية هذه بدت جهداً محسوباً بدقة فائقة من أجل الاحتفاظ بكل الخيارات بما في ذلك خيار توجيه ضربة عسكرية مباشرة الى إيران”.

ماذا في التحليل نفسه أيضاً؟