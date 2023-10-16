وزيرة خارجية فرنسا ببيروت: لإبقاء لبنان خارج الحرب

ضمن جولتها على دول المنطقة، وصلت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إلى لبنان الإثنين. وبدأت زيارتها بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، حيث عرض معها العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة. وقد شارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق للوزيرة كولونا، وضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط آن غريو، وعدد من المستشارين. وعن الجانب اللبناني شارك المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والوزير السابق نقولا نحاس.

في خلال الاجتماع شدد الرئيس ميقاتي “على إجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة”، معتبراً “أن وقف إطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الأمر”. وشدد على “ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد”. بدورها أبدت الوزيرة كولونا قلقها من الأوضاع في المنطقة. وقالت “إن فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. كما أنها تبذل جهداً لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حالياً، والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوب”. وقالت “يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات، لأن الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة”.

دعوة كندية للمغادرة

ديبلوماسياً أيضاً، ففي إطار الحملة الديبلوماسية الاستباقية الهادفة لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، وبالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، عقد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، سلسلة اجتماعات حيث التقى على التوالي سفراء دول كل من: الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، سويسرا ماريون ويشلت، روسيا ألكسندر روداكوف، اليابان ماغوشي ماسايوكي، الصين تشيان مينجيان، فرنسا هيرفيه ماغرو، الارجنتين موريسيو أليس، وبريطانيا هاميش كاول.









وقد تم التشاور مع سفراء الدول المذكورة في آخر التطورات في غزة والجنوب، حيث شدد الوزير بو حبيب على عدم رغبة لبنان في التصعيد، محذراً من عواقب الدعم اللامحدود لإسرائيل على الأمن والسلم الاقليميين، وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب، من خلال قيامها بعقاب وحصار جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. كما بحث بو حبيب التطورات في المنطقة في اتصالين هاتفيين مع وزيرتي خارجية اوستراليا بيني وونغ، ومملكة هولندا هانكي بروينز، حيث تشاور الوزير بوحبيب معهما وتبادلا الأفكار بكيفية ضبط النفس، ووقف التصعيد، واحترام اسرائيل للقانون الدولي الانساني. وتوافق الوزير بوحبيب مع الوزيرتين على رغبة لبنان ورغبة بلديهما بالتهدئة، وضرورة بذل مزيد من الجهود لمنع انزلاق الأمور في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

في المواقف الدولية أيضاً، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن “الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة”. وذكرت جولي، أنه “مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني ​​في المنطقة متقلباً بشكل متزايد”.