أبيدت وشُطبت من السجل المدني.. الاحتلال ارتكب مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 47 عائلة بأكملها

تسببت المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة على مدى 9 أيام، في إبادة 47 عائلة شُطبت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حيث قالت الوكالة: “ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل”.









كما أوضحت نقلاً عن مستشفيات قطاع غزة، أن “أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بالكامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع”.

بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعةً مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، عن ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء والجرحى منذ بدء قصف إسرائيل للقطاع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت الوزارة إن عدد الشهداء وصل إلى 2329 شخصاً، وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.

الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال في تصريح نشر على “فيسبوك”: إن “الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين، ومعظم الضحايا أطفال ونساء، خلال الـ24 ساعة الماضية”.