النظام السوري يوعز لقواته بعدم إطلاق أي رصاصة..نحو إسرائيل

أوعزت القيادة العسكرية في النظام السوري إلى جميع قواتها وعناصرها المنتشرة قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، بعدم إطلاق أي رصاصة أو قذيفة نحو إسرائيل، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن إيعاز القيادة العسكرية شمل جميع قوات النظام المنتشرة على الشريط الحدودي في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، والتي لها خطوط تماس مباشر مع الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل في الجولان السوري.

ولفت إلى أنه في الجبهة مع الجولان المحتل تنتشر مجموعات فلسطينية وقوات “المقاومة لتحرير الجولان” التابعة ل”حزب الله”، ويأخذون الأوامر من قيادته المتواجدة على الأراضي السورية. وأكد أن إطلاق القذائف نحو القسم المحتل من الجولان في مناسبتين منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر، حصلت بشكل فردي من قادة هذه المجموعات.

والسبت، قال المرصد السوري إن مجموعات تابعة لحزب الله أطلقت صاروخاً باتجاه الجولان السوري المحتل، موضحاً أنه انطلق من ناحية عين ذكر في منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي.

وقالت مصادر “المدن” إن القوات الإسرائيلية قصفت عدداً من المواقع بين سحم الجولان وتسيل في ريف درعا الغربي، وأضافت أن 6 قذائف على الأقل سقطت في ريف القنيطرة الجنوبي قرب الحدود من الجولان المحتل، رداً على إطلاق الصاروخ.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مطار حلب الدولي وأخرجته من الخدمة مجدداً، بعد ساعات على إعلان وزارة النقل في حكومة النظام إعادته للعمل إثر قصف إسرائيلي كان استهدفه قبل 48 ساعة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الأربعاء، عن إطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي السورية، موضحاً أنها سقطت في مناطق مفتوحة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ردّت على القصف باستهداف مدفعي وبقذائف الهاون على مصادر إطلاق القذائف داخل الأراضي السورية.

وأفاد المرصد الجمعة، بأن مناطق سورية شهدت تحركات وإعادة تموضع للمليشيات الإيرانية في دمشق وريفها وحمص ودير الزور، خوفاً من ضربات إسرائيلية عقب القصف الذي استهدف مطاري حلب ودمشق الدوليين، الخميس.

وأضاف أن الميلشيات الإيرانية نقلت أسلحة وذخائر لمواقع تعتقد أنها أكثر آمنا من سابقتها، كما أوعزت لعناصرها بالاستنفار ورفع الجاهزية في المناطق التي تنتشر فيها.