وزير الخارجية الإيراني لإسرائيل: إذا لم تتوقف الجرائم في قطاع غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه تم إبلاغ إسرائيل عبر داعميها، بأنها “إذا لم تتوقف جرائمها في قطاع غزة فإن غداً سيكون متأخراً، وفق ما صرح به المسؤول الإيراني لقناة “الجزيرة”، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أوضح عبد اللهيان أنه “إن لم ينجح وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فإن اتساع جبهات الحرب غير مستبعد، ويزداد احتماله كل ساعة”. بينما تتواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة باستهداف المدنيين وتدمير كل شيء.









قبل ذلك، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة.

حيث قالت وكالة الأنباء القطرية “استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم (الأحد)، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني”.

كما جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”، وفق المصدر ذاته.

وفد حماس يلتقي وزير الخارجية الإيراني

فيما بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، آخر التطورات في غزة، مع وزير الخارجية الإيراني، ووفد إيراني رفيع المستوى، في العاصمة القطرية الدوحة.

حيث قالت حركة “حماس” في بيان، فجر الأحد، إن “الوفدين اتفقا على استمرار التعاون، لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة”، حسبما أفادت صحيفة قدس برس.

استعرض هنية “الدوافع التي أدت إلى معركة (طوفان الأقصى)، وخاصة سلوك الاحتلال تجاه القدس والمسجد الأقصى ومحاولات تهويده وتقسيمه، وسياسة المجازر والاغتيالات والاستيطان في الضفة”.

كما أطلع الوفد الإيراني على “الجرائم اليومية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، واستمرار معاناتهم، فضلاً عن الحصار المتواصل منذ 16 عاماً لقطاع غزة، والتنكر لكل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني”. وأكد أن ما بعد هذه المعركة “تاريخ جديد لن يكون إطلاقاً كما كان قبلها على مستوى القضية الفلسطينية والمقاومة”.

فيما أشار إلى أن “ظروف غزة الصعبة تحتم على المجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية تحمل المسؤولية تجاه ما يجري، لِلَجم الممارسات الإرهابية والإجرامية للاحتلال”.