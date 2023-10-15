كتائب “القسام في لبنان” تعلن قصف “مستوطنتين” إسرائيليتين بـ20 صاروخا

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، الأحد، إنها قصفت “مستوطنتين” شمالي إسرائيل بـ20 صاروخا.

وأفادت في بيان، عبر منصة “تلغرام” بأن “كتائب القسام- لبنان تقصف مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا” وذلك ردا على الحرب على غزة.









ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2329 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.