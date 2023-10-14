عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالرحيل في وقفة احتجاجية غاضبة في تل أبيب

نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، وقفة احتجاجية غاضبة في تل أبيب، وجهوا خلالها انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالرحيل.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: “تصاعد الغضب في مسيرة تضامنية مع الرهائن الذين أسرتهم حماس، مع تحول التركيز إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.









وأشار إلى أن المتظاهرين هتفوا “اذهب إلى السجن يا بيبي (نتنياهو)!”، و”ارحل”، لإظهار الدعم لعائلات القتلى ومساعدة الأسرى لدى “حماس”.

وذكر الموقع أن الحشد رفع لافتات كتب عليها “بيبي (نتنياهو)، يداك ملطختان بالدماء”، و”لقد تم التخلي عنا”، و”أعد الرهائن على الفور”، و”ليست هناك ثقة، استقِلْ”.

ونقل عن مونيكا ليفي (62 عاما) التي فقدت أحد أفراد أسرتها مابال آدم (25 عاما)، قولها إن “نتنياهو وحكومته مهتمان ببقائهما أكثر من اهتمامهما بالحكم”.

وأضافت: “أريد أن يعود نتنياهو وجميع فريقه إلى البيت، لأنهم تخلوا عن سكان الجنوب وليسوا مهتمين بحياة السكان هناك، وبدلا من ذلك هم مُهووسون بالسياسة الصغيرة”.

وتابعت ليفي في إشارة إلى نتنياهو: “إنه يريد أن ينقذ نفسه فقط، وهو على استعداد للتضحية بنا جميعا”.

ولفت الموقع إلى أن “متظاهرا وحيدا مؤيدا لنتنياهو كان يصرخ دعما للحكومة وسط الحشد، وسرعان ما فصلته الشرطة عن المتظاهرين الآخرين”.

وتمكنت حماس من أسر عدد غير معلن من الإسرائيليين خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة، مع بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

والإثنين، أعلنت الحركة أنها لن تتفاوض على تبادل الأسرى تحت النيران، وفق كلمة متلفزة للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحماس.