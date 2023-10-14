مستشار نتنياهو للأمن القومي: نأمل ألا يتسبّب “حزب الله” بحكم الأمر الواقع في تدمير لبنان

اعترف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمن القومي تساحي هنجبي في مؤتمر صحفي له يوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنه لا شك في أن إسرائيل فشلت في مهمتها وهي صد الهجوم الذي قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى على الأراضي المحتلة وسمته “طوفان الأقصى”، وأشار إلى أنه أخطأ في تقديره عندما قال إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضد إسرائيل لسنوات.

مستشار نتنياهو للأمن القومي كشف أن مصر لم تعطِ إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس من غزة. وأشار إلى أنه في وقت مبكر من يوم السبت تلقى جهاز شين بيت معلومات مخابراتية لكن لم يرَها أي أحد على أنها هجوم متوقع من غزة.









مستشار نتنياهو يهدد حزب الله

كذلك قال مستشار نتنياهو للأمن القومي إن إسرائيل تحاول ألا تنجر إلى حرب على جبهتين، موضحاً أن أفعال حزب الله “دون مستوى التصعيد” حتى الآن. مضيفاً: “نأمل ألا يتسبب حزب الله بحكم الأمر الواقع في تدمير لبنان”.