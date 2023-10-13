قاسم: حزب الله جاهز للمعركة ولا تؤثر فيه الاتصالات الدولية

نظم “حزب الله” وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة، امام مجمع المجتبى في السان تيرز في الضاحية الجنوبية، وتحدث فيها نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، لافتا الى “ان طوفان الأقصى هو نتيجة طبيعة لاجرام العدو الصهيوني، ويسألون لماذا هذه العملية الضخمة التي قام بها مجاهدو المقاومة الفلسطينية وينسون أنها ضد كيان تم زرعه في المنطقة باشراف بريطاني أوروبي أميركي”.

وقال: “الكيان الصهيوني ارتكب المجازر في كل القرى الفلسطينية وهجرهم بالقتل والمجازر باشراف ورعاية دولية على طول 75 سنة من الاجرام المنظم، فأتى “طوفان الأقصى” ليقول لا، لن يبقى هذا الكيان في منطقتنا وسنطرده ما دام فينا نفس واحد”.









وأكد قاسم “ان عملية “طوفان الأقصى” عملية ناجحة وستكون خالدة في المستقبل ومعلما لكل المجاهدين والأحرار وهي الخطوة التي تنبئ بالتحرير الكامل لفلسطين من البحر إلى النهر”.

أضاف: “لدينا صورة المقاومة النبيلة الشريفة التي تسعى للتحرير ويتصرفون بانسانية ورأينا ذلك عبر اطلاق سراح مستوطنة وطفليها، وإن أسروا فلتحرير أسراهم، ويبتغون النصر أو الشهادة…

لدينا صورة أخرى للكيان المجرم والجبان الذي يختفي خلف آلياته ويستخدمون أبشع أدوات القتل، ويزعمون أنهم يقصفون مقار “حماس”، بينما هناك 500 طفل شهيد و250 من النساء من أصل 1500 من الشهداء، فأين مقار “حماس” وأين القتال مع المقاتلين؟ هذا إجرام وليست حربا، هذه عدوانية إجرامية دولية منظومة مدعومة أميركيا وأوروبيا”.

وتوجه الى داعمي اسرائيل: “لا تهمنا بوارجكم ولا تخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة”.

ورأى ان “أميركا و”إسرائيل” تحاولان تشبيه المقاومة الفلسطينية بـ”داعش” ناسين أنهم من صنعوها وقادوها وفتحوا لهم الحدود، ولكن اجرامهم بقتل أكثر من 150 شخصا بضربة صاروخية واحدة يجعلهم أبشع من “داعش”، ولكن نهايتكم كـ”داعش” والأيام أمامنا”.

وقال: “وضعت “اسرائيل” مخططا للقضاء على “حماس”، وأنا أقول لهم أنتم تعبئون كل طفل فلسطيني ومسلم لمقاتلتكم في يوم من الأيام، فاتجاهكم نحو الابادة هو اتجاهكم نحو زوالكم”.

وتوجه قاسم في كلمته الى “كيان العدو”: أنتم أمام مارد متمادي الأطراف في العالم على طريق تحرير فلسطين، والمستقبل لأصحاب الأرض. نحن في زمن الانتصارات ولسنا في زمن الهزائم وتوقعوا كل شيء”.

وأكد ان “حزب الله” معني بمعركة المقاومة ونحن مؤيدون لمعركة “طوفان الأقصى” ونفتخر أن “في أمتنا شعبا فلسطينيا مضحيا وحرا وشريفا”. وقال: “حزب الله” يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات التي جرت في الكواليس من أطراف دولية لضمان عدم تدخلنا في المعركة”.