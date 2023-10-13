“حزب الله” على جهوزيته في ظل تهديدات بـ”زلزلة لبنان”.. ووزير الخارجية يرفض الحديث عن “فضيحة في القاهرة”

خيّم الهدوء في صباح اليوم السادس من عملية “طوفان الأقصى” على الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد المواجهات التي شهدتها الأيام الأخيرة، وفيما بقي “حزب الله” على جهوزيته على طول الحدود، استعداداً لأي رد على العدوان الإسرائيلي، وتخفيفاً للضغط عن قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال على الضفة الأخرى حافظت على تأهّبها ونشرت قوات احتياط على الحدود مع لبنان. غير أن الهدوء خرقه عصراً إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة. وتحدث الإعلام العبري عن سقوط قذائف في مستوطنة المطلة ودُعي السكان لدخول الملاجىء. وأفيد بسقوط قذيفة إسرائيلية بين الخيام وسهل الماري في قضاء مرجعيون.

واستمرت إسرائيل في تهديداتها للبنان و”حزب الله”، وقال رئيس حزب “أزرق أبيض” المعارض الإسرائيلي بيني غانتس: “سنزلزل لبنان إذا لزم الأمر”. وأضاف: “أناشد جميع الإسرائيليين الذين يشعرون بالقلق، إنني أتفهم الخوف والألم، وليس لدي كلمات لأواسيهم”، معتبراً أن “إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، ولديها أقوى جيش”، وتابع: “هذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان سيشعرون بها، وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان”.









وفيما دعت الولايات المتحدة شركاءها لاستخدام نفوذهم لدى “حماس” و“حزب الله” وإيران لوقف التصعيد، فقد كشف السفير الإيراني في بيروت مجتبی أماني عن زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان ودول الجوار، وكتب: “في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وهذه الزيارة تشمل الجمهورية اللبنانية”.

وبعد الانتقادات اللبنانية لغياب لبنان الرسمي عن مواكبة التطورات الميدانية في الجنوب، وعدم التدخل لدى “حزب الله” وضبط عملية إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لعرض الأوضاع واتخاذ الموقف المناسب.

وقبيل الجلسة تحدثت جريدة “الأخبار”، القريبة من “حزب الله” عن “فضيحة جديدة للبنان في الجامعة العربية”، وقالت: “لم يعد معروفاً ما الذي يمكن أن يضع حداً للانهيار المريع في سياسة لبنان الخارجية، أو يرسم خطاً أمام مزيد من محاباة العدو الأمريكي على حساب آلاف الأطفال والنساء الذين تقتلهم إسرائيل بوحشية”، وأفادت أن “وقائع اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة دلت مجدداً على أن على الوزير عبد الله بوحبيب إما أن يحسم أمره، أو يحزم حقائبه”، منتقدة عدم تحفظ لبنان، كما طلب العراق وسوريا والجزائر وليبيا تسجيل التحفظ والرفض لكل عبارة تساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.

وقد استغربت وزارة الخارجية “تعمّد إغفال الموقف الرسمي لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب”، وأكدت في بيان على ما يلي:

1-إن الخطوط العريضة لسياسة لبنان الخارجية يضعها مجلس الوزراء، ويقوم وزير الخارجية بتظهيرها في كافة الاجتماعات والمواقف والمحافل، بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية (قبل الشغور الرئاسي) ورئيس الحكومة. وبالتالي، فإن الوزير “مش فاتح على حسابه سياسة خارجية”، والضغوطات عليه من الخارج لا تفيد، لأن قراره ليس منفصلاً عن قرار الرئيسين اللذين يتشاور معهما بصورة مستمرة، عملاً بالمنطق المؤسساتي.

2- كما هو متعارف عليه في هكذا اجتماعات، تشاور وزير الخارجية، ونسّق أيضاً مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، أي الممثل الرسمي لصاحب الحق والقضية، والطرف الأول المعني بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3- تجاهل المقال عمداً عرض الموقف اللبناني بشكل صريح وواضح لا لبس فيه. وللتذكير، فقد عبّر وزير الخارجية والمغتربين، في كلمته المكتوبة التي ارتأت جامعة الدول العربية وإدارة الجلسة الاستعاضة عن إلقائها، اختصاراً للوقت، ولكل رؤساء الوفود المشاركة، باعتمادها كوثيقة رسمية في سجلاتها، سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية، تعبّر عن موقف الدول المعنية، ومن بينها لبنان”.

وأوضحت الخارجية أن “كلمة الوزير بو حبيب شددت على التضامن مع الإخوة الفلسطينيين، ووصول المساعدات لسكان غزة الذين يتعرضون لإطلاق النار والحصار والاعتداء عليهم من إسرائيل، بمنطق الانتقام والرعب والدمار. كما أدانت الكلمة الأعمال الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وكذلك أشارت إلى أن لبنان لم يسعَ يوماً للحرب بل إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وطالبت بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب وفك الحصار، مع التحذير من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة”. وختمت: “بناء على ما تقدم، نترك للشعب اللبناني أن يحكم في حال كان الموقف اللبناني فضيحة أم الخفة في إلقاء التهم جزافاً هي الفضيحة؟”.

ومما جاء في كلمة بوحبيب، التي ألقاها في الاجتماع الوزاري في دورته غير العادية في القاهرة: “إن الهجوم المستمر الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة هو أكثر من مجرد عملية عسكرية. إنه اعتداء صارخ على المدنيين والبنية التحتية المدنية. ولا يمكن فهم مثل هذه الأفعال إلا من خلال عدسة الانتقام والرعب والدمار. إن التدمير المنهجي للبنى التحتية المدنية، من المدارس إلى المستشفيات، هو عمل مُدان من أعمال الحرب، وهو إهانة لكل مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان وانتهاك صارخ للقانون الدولي. إن هذه العمليات وهذا التصعيد وهذه الحرب لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الأعمال التي نشهدها اليوم تحمل في طياتها احتمالات خطيرة لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ودفعنا إلى هاوية قد تكون العودة منها مستحيلة”.

وأضاف: “إن لبنان لم يكن ولن يكون راغباً بالحرب بل يسعى دائماً إلى الحل. والحل العادل والدائم والشامل كان دائماً واضحاً. لقد تم رسم الطريق إلى السلام منذ قمة بيروت ومبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعلينا ألا نبتعد عن هذا الطريق. إننا مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اتباع طريق العقلانية وتغليب المنطق السياسي، لتجنيب المنطقة حرباً لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ومحفوفة بعواقب مكلفة وخيمة”.

وختم: “يرزح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار منذ أكثر من سبعة عقود. وقد آن لهذا الشعب أن يعيش بحريّة وكرامة. نحن اليوم هنا لنتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ولنسعى إلى تجنب السيناريو الأسوأ”.