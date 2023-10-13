ترامب يصف عناصر “حزب الله” بـ”الأذكياء”… والبيت الأبيض يرد: تعليقات خطيرة

اعتبر أندرو بيتس المتحدث باسم البيت الأبيض أن تعليقات الرئيس الأميركي السابق دونلاد #ترامب بشأن “حزب الله” ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت “خطيرة وغير سوية”.

وقال بيتس “لا يخطر ببالنا إطلاقاً لماذا يشيد أي أمريكي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران وبصفها بأنها ذكية”.

ونُقل عن ترامب قوله إن “عناصر “حزب الله” أذكياء للغاية”، ووصف وزير الدفاع يوآف جالانت بأنه “أحمق”.

واعتبر ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “#نتنياهو تضرّر بشدة من هجوم “حماس”، وإسرائيل لم تكن مستعدة”.

وشدّد ترامب على أن “على ساسة إسرائيل تصحيح المسار لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جداً، وربما يقاتلون إيران”.