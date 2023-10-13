تراجع باراك وكلينتون في جنيف عن تسوية قَبِلَها الأسد – سركيس نعوم – النهار

لا شك في أن اهتمام الولايات المتحدة بتثبيت #إسرائيل الدولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموماً أكبر بكثير من اهتمامها بحل قضية #فلسطين التي بلغت عمراً جاوز 75 سنة. فهي اعتبرتها الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعتبرتها أيضاً قاعدة عسكرية تديرها دولة تدين لها بالكثير من الحماية في أوقات الشدة وبالكثير من التغطية على أعمال غير إنسانية قامت بها قبل إعلان نفسها دولةً وانضمامها الى الأمم المتحدة وحتى بعد هذا الإنضمام. أبرز الأعمال تهجير قسم كبير من أهل فلسطين منذ عامي 1947 و1948 الى الدول العربية المجاورة لها وفي مقدمها لبنان والأردن ومصر وسوريا. انتظر هؤلاء طويلاً في منافيهم الأخوية نجاح العرب في إعادتهم الى وطنهم مرفوعي الرأس وسالمين غانمين كما يُقال.

وصدّقوا أن الانقلابات العسكرية و”الثورات” التي شهدها عالمهم العربي كان هدفها الإنتقام من الحكّام السابقين له وفيه، وتالياً الإستعداد الجدّي لاستعادة الأرض المقدسة عند العرب المسلمين والمسيحيين نظراً الى كونها وطنهم وثانياً الى كونها موطن ولادة “عيسى المسيح” و”إسراء” النبي العربي محمد بن عبدالله. لكنهم اكتشفوا لاحقاً أنهم (أي الفلسطينيون) وأشقاؤهم أبناء الدول المُشار إليها استجابوا لطلب التضحية والثبات والصمود والفقر والجوع وفقدان الحريات لأنهم صدّقوا ما قاله لهم حكّامهم وهو أن تحرير فلسطين لن يتم من دون تضحياتهم وقبل بناء الترسانات العسكرية الضرورية لذلك. لكن فلسطين لم تتحرّر وتَشارك أهلها وأشقاؤهم في الدول العربية المُشار إليها الفقر والبؤس والتعتير والحرمان وهم ينتظرون استكمال القوة للتحرير. لكنهم فوجئوا عام 1967 بهزيمة مدوّية و”مجلجلة” فاستيقظوا ولكن بعد فوات الأوان. إلا أنهم لم يستسلموا إذ أخذوا، أي الفلسطينيون، أمرهم بيدهم وبموافقة الزعيم المصري والعربي الأكبر في القرن العشرين جمال عبد الناصر رغم خسارته حرباً مكّنت إسرائيل من الإستيلاء على كل فلسطين التاريخية. ذلك أن إنجازاته داخل بلاده، والمقصود هنا الإجتماعية والإقتصادية والتربوية لا العسكرية، أطاحت ظلماً كبيراً تعرّض له شعب مصر من حكّامه غير العرب أساساً ومن الدول الكبرى التي لم تمارس يوماً منذ القِدم وحتى الآن إلا سياسات استغلال شعوب العالم الثالث من أجل تأمين الرخاء لشعوبها، علماً أن شركاءهم في الداخل العربي كانوا مثلهم ولكن بهدف مختلف هو تكديس الثروات من خلال استغلال السلطة واستثمار الثروات الوطنية. ما حصل بعد ذلك معروف وهو العيش مع الأشقاء العرب في دولهم والتعرّض مثلهم الى ظلم الحكام والأنظمة والجيوش والأجهزة. وهو أيضاً الهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً. هذا المزيج بين البؤس الفلسطيني على أرض فلسطين وفي الدول العربية وبين الرخاء الفلسطيني والعِلم والنجاح المادي في العالم أنتج مزيجاً يمكن اعتباره العامل الأول في المحافظة على الهويتين الفلسطينية والعربية وفي إبقاء قضية فلسطين حيّة. وهو الذي سينجح يوماً في الدفع نحو حل لا “يُلقي الإسرائيليين أو اليهود في البحر” لاستحالة ذلك، لكنه يستعيد للفلسطينيين بعضاً مهماً من كرامتهم الوطنية وبعضاً من وطنهم وأرضهم وإنْ أقلّ مما هو حق لهم، إذ إن ذلك سيكون الوحيد المتاح ولو بصعوبة.









أما الولايات المتحدة فإن الفلسطينيين والعرب يتساءلون ما إذا كانت فعلاً تعتبر إسرائيل ولايتها الـ51 وقاعدتها العسكرية البالغة التقدم في الشرق الأوسط الذي صار “عقدة” العالم جرّاء كونه حلقة وصل وأحياناً فصل بين قارات عدة أبرزها ثلاث آسيا بشقّيها وافريقيا وأوروبا. الدافع الى التساؤل هو أن انتصار إسرائيل على العرب كان من أسبابه المهمة ضعفهم عسكرياً ومادياً و…، وهو أيضاً أن خوف إسرائيل من الإنهيار تسبّب به مرتين على الأقل منذ قيامها نجاحُ العرب في الإنتصار عليها أولاً في حرب العبور عام 1973 واستنجادها بأميركا التي مدّتها بكل ما تحتاج إليه من معدات وأسلحة لوقف انتصار العرب عند حد معيّن ولتحقيق خرق مهم له، ونجاح مقاومة الفلسطينيين في غزة في اختراق جنوبها وفي تكبيدها خسائر بشرية يُقارب حجمها خسائر كل حربٍ خاضتها مع العرب تقريباً. المثير للتساؤل عربياً ودولياً هو لماذا تنهار إسرائيل في سرعة أو بالأحرى تضيع كلما فاجأها العرب ولاحقاً الفلسطينيون بنجاحات لم تظن يوماً أنهم قادرون على تحقيقها؟ ولماذا تسارع أميركا الى نجدتها عسكرياً؟ علماً أن ذلك يعطي الإنطباع بأن إسرائيل هشّة وقابلة للإختراق ثم الكسر رغم ترسانتيها العسكريتين التقليدية والنووية. وإذا كان ذلك صحيحاً فلماذا لا تعمل أميركا جدّياً لإقامة سلام فعلي بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب عموماً؟ ولماذا لا تُسهم في جعلها جزءاً من المنطقة؟ ألا تعرف أن بقاءها في حال عداء مع العرب واستخفافٍ بهم وتجاهل حقوقهم سيُبقيها جسماً غريباً وستدفع ثمن ذلك عاجلاً أم آجلاً؟

طبعاً ليس هذا الكلام لتحريض أميركا على إسرائيل بل لفتح عيون الإثنتين على الواقع. وهو أيضاً للفت أميركا الى أنها لم تقم باللازم لضمان أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة وأمن العرب رغم كلامها الكثير عن عملية السلام ومبادراتها “الفاشلة” لإنجاحها. ويُعطي “الموقف هذا النهار” على ذلك دليلين: الأول أن #باراك أوباما كان قبل إنتخابه رئيساً للولايات المتحدة جزءاً من مجموعة أميركية متنوّرة فيها يهود يريدون حماية إسرائيل من نفسها بدفعها الى سلام مع الفلسطينيين ثم العرب. وبعدما صار أوباما سيد البيت الأبيض استمرت علاقته معها ولكن بتقطّع ثم توقفت. ولم يحصل تقدم على هذا الصعيد في ولايتيه رغم تذمّره في نهايتهما ورميه مسؤولية الإخفاق على العرب والفلسطينيين. أما الدليل الثاني فهو أن إعداداً جدياً ونهائياً لخرائط وتسويات من أجل إيصال سوريا حافظ #الأسد وإسرائيل الى “سلام” أُعِدّت في نهاية الولاية الثانية للرئيس الأميركي بيل #كلينتون على الأرجح وحظيت بموافقة أميركا، وقيل للأسد في حينه إن رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك وافق عليها. بناءً على ذلك عُقدت قمة ثلاثية في جنيف ضمّت كلينتون وباراك والأسد الذي كان وضعه الصحي السيئ يقترب من النهاية. وبدلاً من الخوض مباشرةً معه في الإتفاق غير المباشر المُشار إليه أعلاه لجعله مباشراً ورسمياً، تحدّث الرئيس الأميركي وأوحى أن باراك غيّر رأيه، ثم حاول الخوض في اقتراحات جديدة. فشعر الأسد بالخديعة وهو كان أساساً تعباً ثم توقّف عن الكلام تماماً وانتهى الإجتماع بعودة كل من الثلاثة الى بلاده بفشل ذريع تسبّب به رئيس وزراء إسرائيل وغطّاه رئيس الولايات المتحدة. وهذا غيض من فيض.