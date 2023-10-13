بلينكن لإسرائيل: ركزوا على غزة ونحن نهتم بـ”حزب الله”

أقلعت طائرات أميركية من طراز إف 18 من حاملة الطائرات قبالة سواحل إسرائيل تحمل رسالة ردع إلى “حزب الله”.

وكان المحلل العسكري في “قناة 13” الاسرائيلية الون بن دافيد، قال في وقت سابق اليوم، إنّ وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أكد أنّ “الولايات المتحدة ستهتم بحزب الله إذا فتح جبهة أخرى”. وطلب من إسرائيل أن تهتم بغزة وألا تفتح جبهة أخرى.









وأضاف: “الولايات المتحدة لديها ما يكفي من القوة للتعامل مع حزب الله”.

وتابع بن دافيد، قائلا: “يبدو ان الاميركيين يؤثرون على القرار الاسرائيلي، وارادوا ان يخفضوا من التوتر والتخبط الاسرائيلي، بتعزيز حزب الله اللبناني او لا، بعد ما حدث خلال “السبت الاسود” في غلاف غزة، و محاولة استباق قرار حزب الله، هناك اصوات عديدة في الجيش الاسرائيلي تعالت الايام الماضية وقالت نحن جاهزون اكثر من اي وقت مضى للدفاع كما انه لدينا تغطية اميركية، وهناك فرصة مناسبة وربما لن تتكرر، لانهاء خطر حزب الله، لكن تعالت اصوات اخرى قالت انه ليس من الممكن ان نفتح جبهة اخرى خاصة انه الجمهور الاسرائيلي ليس جاهزا ان نقوم بجولة قد تودي الى ضرب تل ابيب و انهيار الابراج واهداف استراتيجية لذلك تدخل الاميركيين و قالوا اننا نحن من سنقوم بالاهتمام بحزب الله”.