“نحن في حرب دينية”! سيناتور أمريكي بارز يعلن تأييده لإسرائيل ويدعو لضرب إيران

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، في تعليقه على الأحداث الجارية في غزة وعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية: “نحن في حرب دينية، وأنا أقف مع إسرائيل بلا خجل”، حسب ما صرح به لقناة “فوكس نيوز“.

كما ظهر غراهام ليلة الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على شبكة “سي إن إن”، وألقى بشكل مباشر اللوم بشأن عملية “طوفان الأقصى” على إيران، وقال إن “الوقت قد حان لجعل النظام الإيراني” يدفع ثمن أفعاله.









كما قال ليندسي غراهام: “كان هذا هجوماً برياً وبحرياً وجوياً منسقاً، استغرق إعداده أشهراً”. لا يمكن في العالم أن يحدث هذا دون علم إيران. إذا كنت تعرف العلاقة بين إيران وحماس، فمن المستحيل تصديق ذلك”.

فيما دعا غراهام لتهديد إيران بتفجير مصافي النفط الخاصة بها وإخراجها عن العمل، إذا قتلت حماس رهينة أمريكية أو إسرائيلية. وأضاف السيناتور البارز: “لقد حان الوقت الآن لنقل الحرب إلى الفناء الخلفي للنظام الإيراني”، وفق ما نقلته قناة فوكس نيوز الأمريكية.

كما قال ليندسي غراهام: “هذا ما أقوله، أريد أن أكون واضحاً للغاية”. وأضاف: “إذا بدأوا (حماس) بقتل هؤلاء الرهائن (الأمريكيين والإسرائيليين)، وإذا وقع هجوم من حزب الله في الشمال، فإن ذلك سيخلق جبهتين لإسرائيل، ما سأفعله هو أنني سأقصف البنية التحتية النفطية الإيرانية”.

كان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال الثلاثاء، إن طهران لا صلة لها بالهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية ومخابراتية “منكرة” لإسرائيل.

في أول كلمة ينقلها التلفزيون للزعيم الأعلى منذ انطلاق الهجوم، قال خامنئي وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية: “نقبل أيادي الذين خططوا للهجوم على النظام الصهيوني”.

كما قال خامنئي: “هذا الزلزال المدمر دمر بعض الهياكل الحيوية (في إسرائيل) التي لن يكون من السهل جبرها.. تصرفات النظام الصهيوني هي المسؤولة عن هذه الكارثة”.