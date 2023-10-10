جعجع: لا شيء إسمه حزب الله بما يجري بين حماس والإسرائيليين والقرار في إيران

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان ما يجري بين حماس والإسرائيليين هي حرب بكل ما للكلمة من معنى ولا اعتقد أن الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستتسع.









واضاف جعجع عبر الـ”ام تي في” ان الحرب بين غزة والإسرائيليين لها حسابات إستراتيجية على صعيد الشرق الأوسط ولا سيما إيران، مشيرا الى ان طالما لا حل للقضية الفلسطينة فالأمور مفتوحة على مختلف المفاجآت ويجب إيجاد حل على قاعدة الدولتين.

وتابع جعجع ان “لا شيء إسمه حزب الله بما يجري بين حماس والإسرائيليين والقرار في إيران”، قائلا:”علينا العمل لعدم اشتعال جبهة الجنوب وأسجل غيابا كبيرا للحكومة اللبنانية”.

واوضح جعجع ان التجاوزات الإسرائيليّة غير مقبولة وحلّ القضية الفلسطينيّة لا يكون بالحروب وبمقولة إزالة إسرائيل.