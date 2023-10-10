الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد لواء 300 على حدود لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل، المقدم عليم سعد، في اشتباك مع مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل.

وكانت “سرايا القدس”، وهي الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطيني المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية، أعلنت مسؤوليتها عن عملية التسلل، التي نفذت بعد ظهر الاثنين، وتحدثت في بيان مقتضب عن “إصابة 7 جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطرة”.









وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن قتله خمسة مسلحين حاولوا اجتياز الحدود اللبنانية نحو شمال إسرائيل.

وشهدت الحدود خلال النهار اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقذائف عند حدود بلدة الضهيرة، الكائنة في القطاع الغربي من الحدود بين البلدين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا ومروحيا للمنطقة المحيطة بمكان وقوع الحدث، وامتد ليشمل أطراف بلدة مروحين والبستان والزلوطية ويارين والناقورة، وصولا إلى بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، التي شهدت قصفا مركزا استمر لنحو ساعة ونصف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للدولة اللبنانية، إن مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص تسللت عند حدود بلدة الضهيرة نحو موقع الضهيرة العسكري الإسرائيلي حيث تم رصدهم وحصل اشتباك بين الطرفين.

وقالت “يونيفيل” في بيان على منصة “أكس” إن جنود حفظ السلام التابعين لها رصدوا، بعد ظهر الاثنين، “انفجارات بالقرب من بلدة البستان في جنوب غربي لبنان”.

ونفى مسؤول في “حزب الله”، تحدث لوكالة رويترز، تنفيذ الجماعة أي عملية داخل إسرائيل، فيما شهدت الحدود محاولات تسلل عدة، وإطلاق قذائف هاون سقط عدد منها داخل الأراضي الإسرائيلية.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان البلدات القريبة من الحدود مع لبنان البقاء في المنازل، معلنا مواصلته عمليات التمشيط بحثا عن مزيد من المسلحين.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن طلبت من سكان البلدات الشمالية، ولاسيما الحدودية، بإخلائها بإيعاز من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي انتشارا واسعا لجنوده وآلياته العسكرية على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تصعيدا مستمرا، منذ ثلاثة أيام، عقب التطورات التي يشهدها الجنوب الإسرائيلي وقطاع غزة، حيث تبنى “حزب الله” قصف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا الحدودية، ردت عليها إسرائيل بقصف داخل الحدود اللبنانية.