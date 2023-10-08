ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية “طوفان الأقصى” إلى 659.. وتل أبيب تستدعي الآلاف من جنود الاحتياط

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إثر الهجمات التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية في عملية “طوفان الأقصى” إلى 659، فضلاً عن أكثر من 2156 مصاب، في حين يعتزم آلاف الجنود الاحتياط الإسرائيليين المقيمين في اليونان العودة إلى بلادهم، في أعقاب استدعاء الاحتياط على خلفية التوتر الفلسطيني الإسرائيلي.

وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 659، فضلاً عن أكثر من 2156 مصاب. بينما أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى وجود 2048 جريحاً منذ بداية الاشتباكات، بينهم 20 حالة حرجة جداً، و330 حالتهم خطيرة.









استدعاء آلاف جنود الاحتياط

في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام يونانية، الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باعتزام 5 آلاف جندي احتياط إسرائيلي، مقيمين في اليونان، العودة إلى بلادهم في أعقاب استدعاء جنود الاحتياط، على خلفية التوتر الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه جرى التخطيط لتسيير 20 رحلة جوية من أثينا إلى تل أبيب لنقل الجنود الاحتياط. فيما لم تذكر الوسائل سبب وطبيعة إقامة الجنود الإسرائيليين الاحتياط في اليونان.

يأتي ذلك بعد توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابقٍ، قرار استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

فوضى بمطار بن غوريون

إلى ذلك، تعاني حركة السفر في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، الأحد، من فوضى بسبب إلغاء رحلات وتأجيل أخرى، في ظل مواجهة مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

ونشر أشخاص موجودون في المطار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من داخل صالة المغادرة، تُظهر حالة فوضى وازدحاماً بين المسافرين.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 313 فلسطينياً وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل.