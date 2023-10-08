الأزهر يحيي صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.. طالب العالم “المتحضر” بالتوقف عن “ازدواجية المعايير”

أشاد “الأزهر الشريف” السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بصمود الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي للكف عن ازدواجية المعايير، وذلك في بيان أصدره تعقيباً على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة رداً على انتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى.

حيث وجه الأزهر في بيان التحية للشعب الفلسطيني، كما حيا بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني.









وطالب الأزهر العالم المتحضر والمجتمع الدولي “بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث”.

كما وصف الأزهر الاحتلال بأنه “وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”.