“اليونيفيل” تحض على “ضبط النفس” بعد قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل

أكدت قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الأحد، تواصلها مع السلطات على جانبي “الخط الأزرق”، “لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة”، وحضت “جميع الأطراف على ضبط النفس”.









يأتي ذلك بعد إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها، في عملية أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

وقالت اليونيفيل في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، الأحد، إن عناصر قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة، “يظلون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، وبعضهم من الملاجئ حفاظا على سلامتهم”.

وإثر انسحاب الجيش الأسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، رسمت الأمم المتحدة “الخط الأزرق”، وهو بمثابة حدود بين لبنان وإسرائيل. وتنتشر قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان منذ عام 1978.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا على جنوب لبنان، الأحد، حيث “انطلقت نيران من المنطقة باتجاه إسرائيل”.

ثم أعلن تنفيذ غارة بطائرة مسيرة، قصفت “بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف)”، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وحضت قوات اليونيفيل جميع الأطراف على “ممارسة ضبط النفس، والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التابعة لليونيفيل، لخفض التصعيد ولمنع التدهور السريع للوضع الأمني”.