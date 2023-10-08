“حزب الله” يتبنى هجوما انطلق من لبنان.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد

أعلن حزب الله اللبناني المصنف على قائمة الإرهاب الأميركية، الأحد، مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الحزب إن القصف الذي استهدف إسرائيل “يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني”.









ورد الجيش الإسرائيلي “على الاعتداء الصاروخي من لبنان”، بغارة عبر طائرة مسيرة قصفت “بنية تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف)”، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية “انطلقت منها النيران باتجاه إسرائيل قبل قليل”، مشيرا إلى أنه “على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات”.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على إطلاق قذائف من جنوبي لبنان باتجاه موقع مراقبة للجيش في رويسات العلم بمزارع شبعا، وفق مراسل “الحرة”.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: “قوات المدفعية التابعة لجيش الدفاع تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

فيما قال الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تننتي، إن القوة “على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق على جميع المستويات لاحتواء الوضع في الجنوب، وتجنب تصعيد أكثر خطورة”.

وأفاد مراسل الحرة أن القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، قد توقف ويسود الآن الهدوء الحذر، فيما تحلّق طائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء مزارع شبعا وكفرشوبا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديا أمنيا غير مسبوق على الحدود مع قطاع غزة، إثر هجوم مفاجئ لحماس على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وتوغل لمسلحي الحركة في بلدات إسرائيلية.