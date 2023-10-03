تعميم من مصرف لبنان يمنع المصارف من فرض عمولات

أصدر مصرف لبنان اليوم، تعميماً وسيطاً حمل الرقم 679، يمنع فيه على المصارف تقاضي أي عمولات جديدة من حسابات الودائع، ما لم تكن مفروضة قبل نهاية شهر تشرين الاول 2019.









كما طلب مصرف لبنان بموجب التعميم المذكور من المصارف إعداد لائحة تتضمن المعلومات الدقيقة والموثقة على الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل، وعن طريقة احتسابها، وعن آلية استيفائها، حيث لا يتم فرض أي عمولات غير مصرح عنها في اللائحة.

وأوضح مصرف لبنان في التعميم أن لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام المادة، تحت طائلة فرض عقوبات إدارية بحق المصارف المخالفة.

ويأتي تعميم مصرف لبنان المذكور بعد سلسلة طويلة من المخالفات التي ارتكبتها المصارف بحق المودعين، لجهة فرض عمولات ورسوم باهظة من دون وجه حق، وآخرها الرسم الذي فرضه بنك بيروت مؤخراً على مودعيه والبالغ 100 دولار من كل حساب مصرفي، قبل أن يتراجع عن قراره بفعل الضغط الإعلامي.