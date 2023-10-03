الجميّل لنصرالله: لا نخاف منك

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني في زيارة تعارف وجرى عرض للمستجدات والملفات المطروحة.

كما استقبل الجميل السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية جرى في خلالها عرض آخر التطورات.









وجرى اللقاء في حضور النائب سليم الصايغ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وعضو الجهاز غوى القصيفي.

وقال الجميّل بعد اللقاءات “نتوجه الى الرأي العام في فترة الوساطات والمبادرات الخارجية والمحاولات الداخلية لايجاد حلول للملف الرئاسي”.

أشار الى أنّنا “سمعنا كلام نصرالله أمس وأبواق حزب الله لذلك نوضح حقيقة الوضع: “الأساس أن الحزب يخطف الإستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه”.

وأضاف الجميّل أنّه “من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق، فأولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كحسن نية لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا “الحزب” فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس”.

ولفت الى أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله مُصِرّ على مرشحه ونحن أمام خيارين، إمّا الصمود أو الخضوع، إمّا نرفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض أو نخضع للمرشح الذي يفرضه “الحزب”.

وإعتبر الجميّل أنّه “اذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر، عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث رئاسياً”.

وقال الجميّل للسيد حسن نصرالله: “لا نخاف منك ولا نخاف من أحد”.