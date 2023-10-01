موقع أمريكي: ميلانيا ترامب تتوصل إلى “اتفاق زواج جديد”

توصلت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب إلى “اتفاق زواج جديد” بحسب ما قالت مصادر لموقع page six.

وكانت ميلانيا أعادت التفاوض على “اتفاق ما قبل الزواج” مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.









وتعد ميلانيا هي الزوجة الثالثة لترامب ولها منه ابن واحد هو بارون ترامب. وميلانيا هي عارضة أزياء سابقة، وأصبحت مقيمة دائمة في الولايات المتحدة عام 2001 وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2006.

وبحسب الموقع الذي يتابع أخبار المشاهير “فعلى مدار السنة الماضية، كانت ميلانيا برفقة فريقها القانوني تتفاوض على اتفاقية “ما بعد الزواج” بينها وبين دونالد ترامب بهدوء”، وهذه هي المرة الثالثة على الأقل التي تعيد فيها ميلانيا التفاوض بالخصوص.

وأوضح المصدر أن ميلانيا مهتمة جدا بالحفاظ على الصندوق الائتماني لابنهما بارون (17 عاما)، لكنها أيضا ستحصل على المزيد من الأموال والعقارات من زوجها الرئيس السابق.

وهذه الاتفاقية ضرورية بسبب “المعارك القانونية الحالية”، ومن بينها قضية المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي قضية بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأعماله العقارية”، بحسب ما قال أحد المصادر.

وأوضح المصدر أن “ترامب لا يزال ثريا بشكل فاحش، ومع تصاعد مشاريع القوانين والأحكام القانونية، فإن إعادة التفاوض بشأن اتفاق ما قبل الزواج ستوفر مستقبلا أكثر أمنا لميلانيا وابنهما في حالة انفصال الزوجين”.