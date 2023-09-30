السيسي للمصريين: لديكم فرصة للتغيير بالانتخابات الرئاسية المقبلة.. وتصريحاته تثير ردود فعل

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، 30 سبتمبر/أيلول 2023، رسالة للمصريين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وقال إن لديهم فرصة في الانتخابات المقبلة للتغيير، حال عدم إعجابهم بما قدمناه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن التحديات التي واجهت مصر منذ 2011 (في إشارة إلى ثورة 25 يناير) وحتى الآن كانت كفيلة بإنهاء الدولة، ما أثار ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن مؤتمر بعنوان “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لعرض إنجازات السيسي، تزامناً مع جمع المرشحين المحتمَلين للانتخابات الرئاسية توكيلات لخوض الاستحقاق الانتخابي ضده، حيث سيُفتح باب الترشح للانتخابات، بداية من 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.









وخلال كلمته، قال السيسي إنه سيتم سرد حكاية بلادنا خلال المؤتمر الذي سيستمر لمدة 3 أيام، مضيفاً أن الحوار الوطني الذي تم إطلاقه من العام الماضي جاء لنتحدث فيه مع بعضنا البعض.

السيسي أوضح: “من المهم أن تعرفوا، وسنحكي لكم من منظور ما معنى أن دولة كانت تقابل تحديات كبيرة، وكانت كفيلة بإنهاء دول لم تقف على حالها حتى الآن”.

وتابع السيسي: “إن تكراري لهذا الكلام كثيراً للتذكرة، وليكون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كررت هذا الكلام 100 مرة، أن البلاد لا تعيش ولا تنمو ولا تكبر إلا بالعمل والشقاء والتضحية والإخلاص والأمانة، وليس بالكلام فقط”.

وأضاف السيسي: “لو كان الجوع والتضحية والحرمان ثمن التنمية والتقدم اوعوا يا مصريين متقدموش، وتقولوا ناكل أحسن”.

وبعد عرض إنجازاته في مقطع مصوَّر، أوضح السيسي: “كلمة واحدة للناس.. دي التنمية اللي عملناها في مصر خلال الفترة اللي فاتت.. وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جايه.. والأمر كله لله”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وعقب كلمته، أثارت ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب مواطن يُدعى يوسف: “اوعي يكون حلمك لقمة ولا تعليم ولا صحة ولا تعيش كويس، خلي حلمك كوبري ومحور وأكبر جامع وأكبر كنيسة موجودين في الصحراء من أكتر من ه سنين دون مصلين . خلي حلمك ان ميبقاش عندك حلم”.

بينما كتب حساب آخر على منصة إكس: “ممكن تلاقي اللي هيديك اللقمة بس يسرق حلمك في وطن قوي، عشان كده اختتم الرئيس السيسي كلمته بـ اوعى يكون حلمك لقمة.. كلمة ياريت الكل يعي معناها”.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر إن الإنجازات التي حدثت في السنوات الـ9 الماضية بمصر غير مسبوقة، ولم يحدث مثلها منذ قرون، لافتاً إلى أن “السيسي لو معملش حاجه في الدولة غير مشروع حياة كريمة هيكون كفاية عليه”.

وأوضح مدبولي أن قرارات تصفية أو تطوير وتجديد المصانع يتم إتخاذها على أسس علمية، مشيراً إلى أن الدولة لم تُفرط في إنشاء المشروعات، وما تم إنفاقه سنوياً منذ 2014 كان يمثل 22% فقط من الناتج المحلي.