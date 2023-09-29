انتخاب أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية… وفي لبنان “كل الفخر والاعتزاز”

انتخب الكاتب والروائي الفرنسي من اصل لبناني أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية، بعد اقتراع جرى بعد ظهر امس الخميس، اعلن عن فوزه بهذا المنصب، بحسب وسائل اعلام فرنسية.

ومعلوف فائز أيضا بجائزة “غونكور” عن روايته “صخرة طانيوس”؟









وكان معلوف والكاتب الفرنسي جان كريستوف روفان المرشحان الوحيدان لمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية خلفا للمؤرخة إيلين كارير دانكوس التي توفيت في آب.

ميقاتي: وتعليقا على الحدث الثقافي الكبير، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الكاتب اللبناني بانتخابه امينا عاما للاكاديمية الفرنسية.

ووجه اليه برقية جاء فيها: تلقيت كسائر اللبنانيين في الوطن وفرنسا وبلدان الانتشار باعتزاز كبير خبر إنتخابكم أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية. ان ثقافتكم المتعددة الهويات والتجارب الانسانية العميقة التي اغنت مؤلفاتكم ودوركم في نشر اللغة الفرنسية والقيم التي تحملها ساهمت في تبوئكم هذا المركز الرائد بين الخالدين”.

وتابع: “إن لبنان الذي تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا يعتز ويفتخر بذلك اللبناني القادم من كفرعقاب والذي يمثل في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها وطنه الام منارة إشعاع وامل لمستقبل مشرق. لك وللعزيزة أندره ولجميع اللبنانيين احر التهاني”.

السنيورة: وبدوره توجه الرئيس فؤاد السنيورة بالتهنئة الحارة الى “اللبنانيين مقيمين ومغتربين، لانتُخاب الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية”.

وقال: “الأخ والصديق امين المعلوف رفع اسم لبنان عاليا في الاعالي، لان دولة ونظاما اتاحا له الابداع بحرية ومن دون قيود في ظل حياة مدنية ثقافية وفكرية راقية، بعيدا عن السيطرة والتسلط ومصادرة حقوق الانسان”.

اضاف: “إن نجاح امين معلوف في الوصول الى هذا الموقع الكبير والمهم في الثقافة العالمية والأوروبية والفرنسية، يكشف عن وجه لبنان ومستواه الحقيقي والمنصف والمبدع”.

وختم: “شكرا فرنسا شكرا امين معلوف، وهذا دليل إضافي ان لبنان سيبقى حرا متألقا مبدعا كما يريده ابناؤه، طالما تأمنت له الظروف المناسبة لما يستحقه بلد الحريات والعيش المشترك واحترام حقوق الانسان”.

مكاري: وكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على منصة “إكس”: “انتقل قلمه، الرابط بين الشرق والغرب، من عالم الصحافة الى فضاء الرواية، وحفرت كلمات كتبه في الاذهان افكاراً عن الديمقراطية، الهجرة وحضارات الشعوب.

فخر لنا ان يتصدر اسم الكاتب اللبناني -الفرنسي أمين معلوف عناوين الصحف العالمية واللبنانية وكافة وسائل الاعلام، امينا عاما دائما للاكاديمية الفرنسية”.

السعد : كذلك، كتب النائب راجي السعد، عبر حسابه على منصة “إكس”: “مبروك للبنان انتخاب أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية. في وسط ظلام السياسة اللبنانية يبقى الأفق مشعاً بفضل إنجازات وإشعاعات اللبنانيين في الخارج في مختلف الميادين ومنهم أمين معلوف الذي يُبرز الوجه الثقافي والحضاري للبنان في أوروبا والمحافل الدولية ويبرهن أن صورة لبنان وحضارته لا يمكن أن يجسّدها غير أمثاله بنجاحاتهم. مبروك لأمين معلوف ومبروك لنا كلبنانيين به وبكل المبدعين حول العالم من وطن الأرز…”.

افرام : وفي السياق، كتب النائب نعمة افرام على منصة اكس: ” كل الفخر والاعتزاز بانتخاب الروائي والاديب والمفكر اللبناني أمين معلوف أميناً عاماً دائماً للأكاديمية الفرنسية إحدى أقدم وأرقى المؤسسات الثقافية واللغوية في العالم. إن في تولّي معلوف لهذه المهمة استعادة لدور لبنان الذي لطالما شكّلت الثقافة فيه مكوناً جينياً حضارياً. ألف مبروك”.

الجميل: بدوره، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر حسابه على منصة X: “مش غريب على أمين معلوف انو يتربع على عرش اللغة الفرنسية، من صخرة طانيوس وغونكور إلى الأكاديمية الفرنسية، رحلة نجاح لا تثمّن. مبروك للكاتب والروائي اللبناني-الفرنسي يلي خلق وتعلّم وربي في لبنان أمين معلوف لانتخابو لمنصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية، هيك أخبار مش بس بتحسسنا بفخر كبير إنما أيضا بتعطينا أمل باللبنانيين المتفوقين وراء البحار وبقدرتن على إلهامنا لصناعة مستقبل أفضل متى حققنا شوية إستقرار ونموّ”.

ضو: وكتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس”: “هكذا تعوّدنا على اللبنانيين دومًا يحملون الثقافة والمعرفة أينما حلّوا! نفتخر بهم وآخرهم الأديب ‎أمين معلوف ، ونبارك له بانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية”.

سكاف: كذلك، كتب النائب الدكتور غسان سكاف على منصة “أكس”: “‏حبذا لو نقتدي في لبنان بسلوك الأكاديمية الفرنسية، وننجز استحقاقاتنا في مواعيدها وبالصورة الناصعة التي تتلاءم مع الموقع. أمين معلوف وجه لبنان الحقيقي واسم بحجم وطن، بك نفتخر ونعتز أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية”.

ابي رميا: وكتب النائب سيمون ابي رميا مهنئا الكاتب الكبير لإنجازه:” أمين معلوف، انتخب سكرتيراً دائماً للأكاديمية الفرنسية.

مصدر فخر للبنان وتكريس لرؤية وهوية ثقافية مشتركة بين فرنسا ولبنان.”

الحواط: ورأى ضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في “انتخاب أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية خبر أبيض في ليل لبنان ، ورسالة إلى كل العالم أن لبنان حي يرزق”.

وتابع عبر “X”: “وهو الدليل أن لبنان الآخر الغني ، لبنان الدور على مدى الكون ، هو الباقي لبنان أمين معلوف ، لبناننا الباقي إلى الأبد.”

بقرادوني: كما علق النائب جهاد بقرادوني على حسابه على موقع “أكس” كاتبا: “هنيئًا للبنان كما هنيئًا لفرنسا وللفرنكوفونية، أمين معلوف “الأمين” على الأكاديمية الفرنسية التي انتُخِب اليوم على رأسها، يثبت أن اللبنانيين هم فعلًا جسر حضارة بين الشرق والغرب”.

السفير السعودي: وبدوره، كتب السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري: “نُبارك للكاتب والروائي اللبناني-الفرنسي أمين معلوف صاحب الرواية الاستشرافية، انتخابه أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية، وهو المُفكِّر الذي يرى أن شرط النَّجاة أن نصبح راشدين، وأن تنضج البشرية.”

حبيب افرام: من جهته، كتب رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام: “من العتمة تطلع لنا اخبار تعيد بعد املا بأننا ما زلنا على خارطة الكون : انتخاب الكاتب والروائي اللبناني امين معلوف سكرتيرا دائما للاكاديمية الفرنسية وسام وفخر على صدر كل من يؤمن بالكلمة والفكر والادب والعلم وساهم في حبة حنطة في تراث الحضارة العالمية . مبروك “.

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